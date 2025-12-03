ㄚ頭與夫約定放棄急救 母愛全給毛孩

陳雋希（後排左起）、森田、ㄚ頭、台灣動物緊急救援小組秘書長何品萱、萬達寵物執行長李俊廣、萬達寵物副執行長羅至玄、Gigi（前排左起）、蕭秉治、鼓鼓、白安、夏和熙出席「毛起來愛」活動。Hit Fm聯播網提供



「2025毛起來愛」愛心大使鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治、白安與ㄚ頭（詹子晴）、森田、夏和熙昨（12╱3）出席公益記者會，ㄚ頭與老公王惟立曾面臨必須跟毛孩們說再見的痛苦，她當時問老公以後如果也面臨需要簽放棄急救同意書時是否要簽？王惟立回：「當然簽啊！」ㄚ頭也附和：「那我也會簽。」

ㄚ頭與王惟立結婚5年膝下無子，她坦言從沒想過要生小孩，也不在夫妻倆的人生規劃中，「但我可以養很多毛小孩」。身為快電商聯合創辦人，她表示快電商為改善流浪動物困境，每年極力舉辦公益活動，盼凝聚社會愛心，幫助更多浪浪。

鼓鼓創作的〈我的心裡呀〉是獻給毛孩的歌曲，愛犬「小柱」就是他在寵物公園的認養會活動上帶回家的，「小柱」是他心裡無法或缺的一員，自嘲在家中是僕人，狗狗地位最高。

蕭秉治的愛犬「豬血糕」則是在中途之家領養來的，雖然小時候怕狗，但領養後讓他更了解如何與狗狗相處，他表示飼養費用是一筆不小的開銷，更何況是這些收容及照護浪浪的愛心機構，他希望透過這次活動集結大家的愛，讓浪浪們度過美好的暖冬。

白安目前家裡有3隻貓，是她遇到困難或低潮期時最大的慰藉，「牠們對我每 1天都很有幫助，沒有低潮的時候看到牠們也很開心」。 她希望透過這次活動號召大家響應愛心，「毛孩是人類最好的朋友，這次換我們來守護浪浪們了」。

