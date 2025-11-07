專題組／報導

近年台灣共諜案頻傳，中國對台滲透行動無孔不入。談起近代特務史，可追溯至1927年國民黨的「清黨」行動，當時共產黨勢力逐漸壯大，蔣介石於是下令逮捕、殺害國民黨內的共產黨員，釀成「四一二慘案」。自此之後，不共戴天的國共兩黨，展開間諜戰，特務組織也隨之迅速擴張。1932年國民政府軍事委員會成立「調查統計處」，其中負責掌管第二處軍警調查業務的戴笠，執行監控、逮捕與暗殺任務，行蹤不定、神出鬼沒，被稱為「共產黨最害怕的國民黨人」。

頭號特務率四大金剛殺手 他被稱「共產黨最害怕的國民黨人」

1946年戴笠不幸墜機身亡，軍統局的情報工作從此群龍無首，連帶讓蔣介石的作戰計畫，幾乎被暗藏於國民政府內部的共諜同步掌握。（圖/台灣演義）

戴笠被視為國民黨的頭號特務，有多達27個不同化名，針對不同族群使用不同名字，藉以掩護身份；由於戴笠記憶力強、統籌靈活、且採用單線領導模式，綿密組織下的各地基層幹部全在他的掌握之中。1938年，國民政府將統計調查處進行改組作業：「中央調查統計局」，簡稱「中統局」，以及「軍事委員會調查統計局」，亦即「軍統局」；自此，國民黨的情報單位確定為軍統局與中統局兩大體系，其中，中統局由副局長戴笠全權主導，勢力更為龐大。

在戴笠的帶領下，軍統局有號稱「四大金剛」的殺手，凡是反對蔣介石人士，都是他們下手的目標；包括因為批評蔣介石獨裁政權的留美教授楊杏佛、以及具社會影響力的《申報》負責人--史量才，當被下令暗殺。完整報導請見 台灣演義

