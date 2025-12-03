ㄚ頭遇摯愛命危意外 急簽「放棄急救」崩潰大哭：生命很脆弱

熱愛毛小孩的丫頭，曾遇過要簽放棄急救同意書的時刻，瞬間崩潰落淚。（丫頭提供）

Hit Fm聯播網3日舉辦「2025毛起來愛」公益記者會，愛心大使鼓鼓呂思緯、蕭秉治、白安以及愛心總召夏和熙與快電商創辦人森田、ㄚ頭、陳雋希VIC一同出席。

快電商創辦人森田表示，藉由企業的影響力，將愛心傳遞到每個角落，為毛孩們傳遞一份希望，凝聚大家愛心，透過Hit Fm與快電商、寵物公園的專業推廣與媒體資源，相信可以發揮最大效益，將愛心糧食捐贈給台灣動物緊急救援小組，幫助全台灣超過200個貓狗園區，並協助優化園區環境，估計有超過3萬隻浪浪可因此受惠。

廣告 廣告

快電商創辦人陳雋希VIC在記者會帶來他領養的愛犬「WOODY」，他提到，快電商長期關注流浪動物議題，為提高大家對流浪動物問題的關注，已連續7年舉辦公益活動，今年跟Hit Fm、寵物公園一起合作「毛起來愛」，集結更多資源與推廣，邀請很多宣傳合作夥伴一起協力響應，凝聚更大的社會力量，讓毛孩們能獲得更多幫助。

快電商聯合創辦人ㄚ頭表示，快電商為改善流浪動物困境，每年極力舉辦公益活動，盼凝聚社會愛心，幫助更多浪浪，她自己也領養了毛小孩，也面臨過必須跟毛孩們說再見的痛苦悲傷，她也知道還有很多收容機構跟浪浪們都需要幫助。

問到領養毛小孩，ㄚ頭曾經面臨寵物瀕臨命危要簽放棄急救同意書，覺得生命很脆弱，ㄚ頭說當時跟老公都在醫院，他們一起面對這個痛苦的抉擇，也想到如果未來兩人面臨這樣的狀況，ㄚ頭跟老公都有默契會選擇幫彼此簽放棄急救同意書。

陳雋希VIC（後排左起）、森田、ㄚ頭、台灣動物緊急救援小組秘書長何品萱、萬達寵物執行長李俊廣、萬達寵物副執行長羅至玄，Hit Fm電台代表Gigi（前排左起）、蕭秉治、鼓鼓、白安、夏和熙，3日一同出席活動。（Hit Fm聯播網提供）

除了養育毛小孩，會不會想要自己的小孩？ㄚ頭說：「大家應該都知道，我沒有想要小孩，小孩不在她的人生規劃當中，但她可以養很多毛小孩，盡自己能力幫助很多毛小孩。」

更多中時新聞網報導

李李仁曝愛犬怪癖 雨天不讓人撐傘

淡水停水72小時 扣減4天水費

亞洲人肌少症風險高 50歲要篩檢