頭過身就…「沒過」 小黃巷口閃賓士風騷走位不夠絲滑遭擊落

薛婦賓士車將計程車撞翻。翻攝畫面

新北市70歲劉姓計程車司機，今（23日）凌晨載客返家途中，在新莊區中平路遇到64歲薛姓婦人駕駛的賓士車從巷子口駛出，雖已緊急剎車並扭轉車頭試圖閃避，沒想到「頭過身沒過」，車尾遭薛婦撞上後側翻，造成車上44歲陳姓乘客手指擦挫傷，而雙方駕駛均無酒駕，警方後續依交通事故處理流程受理，釐清雙方肇責及事故原因。

今日凌晨1點多，劉男駕駛計程車載送陳姓男乘客返家，行駛於新莊中平路直行時，遇到駕駛賓士車的薛姓婦人從巷口駛出，雖劉男立即發現並煞車減速，同時將車頭往左偏移，試圖閃避薛婦車輛，但薛婦仍在左轉時撞上劉男後方車尾，導致計程車當場側翻，陳男手指擦挫傷。

廣告 廣告

計程車遭撞側翻。翻攝畫面

而薛婦撞上劉男車尾後，自己的賓士車也一度失控，險些撞進對向店面的騎樓，幸好薛婦趕緊秀出「極限操作」，讓車頭即時調轉方向，把車輛導正回馬路車道上後停下，沒有釀下更嚴重的意外。

警方獲報後到場，替2名駕駛實施酒測，雙方酒測值均為0，2人也都沒有受傷，後續警方於現場勘查、採證照相及測繪紀錄，依交通事故處理流程持續釐清肇事原因及雙方肇責。



回到原文

更多鏡報報導

「披薩」驚動台義外交體系 「台人喜分食歐美1人1塊」業者點出飲食文化差異

中國暈船仔自認「有機會」 飛越北半球衝市府堵美女公務員辯稱「西方很開放」

上市公司總座大陸出差性騷、強抱索吻女同事 要求照顧醉老闆「要不要來我房間」