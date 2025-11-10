頭過身沒過! 休旅車拒逃逸 「車卡窄巷」駕駛落跑
中部中心／邱俊超 苗栗報導
苗栗8日晚間，一輛休旅車駕駛拒絕警方攔檢，加速逃逸，車子竟然開進狹窄巷弄，以為可以「頭過身就過」，結果是車頭卡在小巷口，駕駛棄車逃逸，警方在車內搜出毒品，正全力緝捕中。
休旅車駕駛拒絕警方攔停，加速前進，警車追在後頭，休旅車轉彎開進巷弄，直直衝，直到衝不過，車頭卡在巷口！
頭過身沒過! 休旅車駕駛拒檢逃逸 車卡勵志街窄巷（圖／翻攝畫面）
還以為可以頭過身就過，駕駛竟然"巴庫"再來一次，車子加速，但車頭還是卡住不動。見苗頭不對，駕駛棄車落跑。附近住戶聽到巨大聲響，嚇得驚魂未定，一出門看到一名男子從駕駛座出來跳上車頭跑出巷子，警方追上來，人已經逃逸無蹤。
警方在車內找到毒品和吸食器。8日晚間九點多，警方在苗栗市府前路段，發現一輛休旅車車牌燈沒亮且形跡可疑，對方卻逃逸。
嫌犯疑不熟路況車轉進窄巷卡住還想硬闖 車頭卡在巷口（圖／民視新聞）
苗栗分局文山派出所所長古鏡汶：「員警在其車內查獲毒品安非他命一小包，Ｋ他命一小包及玻璃球吸食器一組，除依道路交通管理處罰條例製單舉發外，並依公共危險及毒品危害防制條例等罪移送。」駕駛疑似不熟路況，轉進窄巷，沒想到汽車頭過身沒過，車子卡在巷口。事後拖吊車當然進不來，員警踩油門使勁「巴庫」才把車子開出來。警方已鎖定特定對象，全力追緝到案。
嫌犯車卡巷弄 拖吊車進不來 由員警踩油門使勁「巴庫」才把車子開出(圖/民視新聞)
《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。
原文出處：頭過身沒過！ 苗栗休旅車拒逃逸 「車卡窄巷」駕駛棄車落跑
更多民視新聞報導
違規闖燈拒檢逃逸! 警朝輪胎開五槍成功逮人"抓毒犯"
內埔街頭警匪追逐戰! 嫌拒檢"逆向狂飆"警一路追捕逮人
高雄驚險警匪追逐！白色轎車逃警600公尺 車內藏百包毒品咖啡包
其他人也在看
黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。據了解，目前已經近90小時無法與律師會面，身心狀況成謎。民視 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 1 天前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 1 天前
養車 10 年成本調查：Tesla 負擔最小！最貴品牌竟破 50 萬元
買車之後面臨的養車成本是消費者購車考量重點之一，《消費者報告》公布最新的 10 年養車成本調查，其中 Tesla 憑藉電動車的優勢，成為養車成本最便宜的品牌，而 Land Rover 則是 10 年養車成本最高品牌，兩者之間的差距超過 3 倍。自由時報汽車頻道 ・ 19 小時前
6連霸里長楷模淪詐騙慣犯 里民2000萬房遭930萬賤賣
前新北市三重區五順里長洪嘉仁，過去曾連霸6屆里長還獲得新北市特優里長楷模殊榮，不料他卻淪為詐騙慣犯，今年5月才被指控盜用里民印章偽造本票，等里民死後聲請強制執行，害家屬差點流離失所，不料他6日又因2022年里長任內，詐騙個資賤賣里民房產，被新北市警方依《貪污治罪條例》移送地檢署偵辦。鏡報 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 1 天前
2025日本移動展｜Toyota亮出新王牌 改款RAV4與Land Cruiser入門版一起來了
同為主場作戰的豐田集團在2025 Japan Mobility Show使用了整個Tokyo Big Sight南展館一樓展區，豐富的展車內容與深厚發展底蘊包含了新車、概念車、技術以及部分歷史回顧，針對Toyota品牌就已有相當多內容可以研究討論，重點當然擺在了全新亮相的大改款RAV4以及Land Cruiser系列最迷你成員FJ之上，除此之外還有哪些有趣的呢？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前
慘遭媽媽拐賣至東京，12歲泰國少女被迫月接60客！淚訴「想回家上學」，惡母已在台灣落網
日本東京近日爆出一樁未成年跨國人口販運的犯罪事件，不只震撼當地媒體和輿論，由於受害當事人來自泰國，此事很快也引起曼谷方面高度重視。東京都文京區湯島地區一棟舊大樓內，一家個室按摩店被警視廳破獲非法僱用12歲泰國籍少女從事風俗「工作」，警方尋線逮捕店舖老闆細野正之，以及負責管理的泰籍員工吉塔亞波恩（Homchan Kittayaporn）。綜合日媒報導，按摩店店......風傳媒 ・ 1 天前
黃明志扣留期滿恐遭「延押」 大馬警有動作了
馬來西亞藝人黃明志因涉及台灣網紅謝侑芯命案，目前正面臨扣押期滿後可能再度被延押的處境。黃明志於5日凌晨自主投案後，被警方扣押至今，其首次扣押期限將於10日到期。據當地警方透露，他們計劃向法庭申請第二次延押，地點仍將是金馬警局。另外，黃明志的律師團隊已至少90小時未能與他會面，目前無法得知其身心狀況，形同與外界完全失聯。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
官方封口中！吳亦凡「死亡風暴」席捲社群 輿論陷假訊息羅生門
前EXO成員吳亦凡自2021年因性侵案遭判刑13年後，近日再度登上輿論焦點。中國社群平台上瘋傳吳亦凡「疑似在獄中死亡」，引發網路熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Honda 跨界跑旅 ZR-V 新年式配備升級！強化動感風格 台灣確認年底見
已確認將在今年底舉辦的 2026 台北新車暨新能源車大展登場的 Honda 跨界跑旅 ZR-V 近日在巴西迎來新年式版本，透過配備升級來強化競爭力，當地僅提供 Touring 單一車型選擇，售價為 214,500 雷亞爾，約台幣 124.7 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 1 天前
吳亦凡再登熱搜！傳獄中死亡又涉逃稅3億 官方尚未回應
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導中國男星吳亦凡2021年因涉嫌性侵3名醉酒女子遭判刑13年，近日網路上卻流傳著他因在獄中長期不進食導致身體衰弱不幸身亡...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
高雄「大姐頭」劉美枝辭世享壽87歲！ 兒豪捐百萬善款完成母遺願
高雄地方知名的「大姐頭」劉美枝於上月底辭世，享壽87歲。她以豪爽的個性和長期的公益活動而受到社會各界的尊敬，然而如今傳出噩耗，也讓當地居民相當震驚，而她的兒子苓雅區民主里長陳文程也曝光，母親生前最後遺願。中天新聞網 ・ 18 小時前
黃明志涉案恐挨鞭刑！第3鞭皮開肉綻「行刑畫面曝光」
娛樂中心／楊佩怡報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後主動投案，目前遭警方留置調查。根據當地法規，若罪名成立，恐依當地法律面臨「鞭刑」等重罰。事實上，星馬地區的「鞭刑制度」相當嚴峻，不少網友看完鞭刑畫面後，忍不住心頭一顫。民視 ・ 22 小時前
尚未登陸就威力驚人！超級颱鳳凰今晚登菲國 吊橋被吹得像絲帶亂飄
今（11/9）升級為超級颱風的「鳳凰」，預計晚間將在呂宋島奧羅拉省（Auroa）省登陸。鳳凰颱風的持續風速達時速185公里、陣風最高可達230公里，恐帶來大豪雨、強風與風暴潮。目前菲律賓東部與北部地區已有超過10萬人撤離，而從X上分享的影片可看到，在強風侵襲下，已有多處開始積水、甚至還有吊橋像絲帶一樣在空中亂飄，可見颱風威力強大。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
勞工退休有2筆錢可領！這筆不用65歲「在職也能領」 專家曝1請領方式最划算
勞工退休到底能領幾筆退休金？很多人搞不清楚「勞工退休金」與「勞保」的差別，其實兩者是不同制度。一般勞工退休後，通常可以請領2筆退休金，分別是勞保老年給付與勞退金，但兩者是不同制度，各自有不同請領資格和計算方式，一是勞保老年給付，法定請領年齡逐年調高，現已提高至64歲，2026年起為65歲，才能領到全額年金。另一筆為勞退金，新制勞退專戶的錢，是一種強制雇主提撥......風傳媒 ・ 17 小時前