頭過身沒過! 休旅車拒逃逸 「車卡窄巷」駕駛落跑

中部中心／邱俊超 苗栗報導

苗栗8日晚間，一輛休旅車駕駛拒絕警方攔檢，加速逃逸，車子竟然開進狹窄巷弄，以為可以「頭過身就過」，結果是車頭卡在小巷口，駕駛棄車逃逸，警方在車內搜出毒品，正全力緝捕中。

休旅車駕駛拒絕警方攔停，加速前進，警車追在後頭，休旅車轉彎開進巷弄，直直衝，直到衝不過，車頭卡在巷口！





頭過身沒過! 休旅車駕駛拒檢逃逸 車卡勵志街窄巷（圖／翻攝畫面）





還以為可以頭過身就過，駕駛竟然"巴庫"再來一次，車子加速，但車頭還是卡住不動。見苗頭不對，駕駛棄車落跑。附近住戶聽到巨大聲響，嚇得驚魂未定，一出門看到一名男子從駕駛座出來跳上車頭跑出巷子，警方追上來，人已經逃逸無蹤。

警方在車內找到毒品和吸食器。8日晚間九點多，警方在苗栗市府前路段，發現一輛休旅車車牌燈沒亮且形跡可疑，對方卻逃逸。





嫌犯疑不熟路況車轉進窄巷卡住還想硬闖 車頭卡在巷口（圖／民視新聞）





苗栗分局文山派出所所長古鏡汶：「員警在其車內查獲毒品安非他命一小包，Ｋ他命一小包及玻璃球吸食器一組，除依道路交通管理處罰條例製單舉發外，並依公共危險及毒品危害防制條例等罪移送。」駕駛疑似不熟路況，轉進窄巷，沒想到汽車頭過身沒過，車子卡在巷口。事後拖吊車當然進不來，員警踩油門使勁「巴庫」才把車子開出來。警方已鎖定特定對象，全力追緝到案。





嫌犯車卡巷弄 拖吊車進不來 由員警踩油門使勁「巴庫」才把車子開出(圖/民視新聞)









《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：頭過身沒過！ 苗栗休旅車拒逃逸 「車卡窄巷」駕駛棄車落跑

