ㄚ頭遭黑澀會閨密背叛「拒幫小薰澄清」 鬼鬼回應了

ㄚ頭、鬼鬼、小薰都是從《我愛黑澀會》出道。（圖／翻攝自ㄚ頭、小薰IG、東森娛樂）





女星小薰與ㄚ頭自《我愛黑澀會》出道，近期遭週刊踢爆閨密情生變，過去ㄚ頭曾在節目中表示，遭某個「黑澀會」美眉背叛，對方四處散播謠言，逼得她心灰意冷與公司解約，雖然沒有指名道姓，但她也拒絕為小薰澄清。對此，同期出道的鬼鬼也回應了。

與小薰、ㄚ頭都是黑澀會第一代成員，鬼鬼今（15）日出席法國時尚軍靴品牌活動時，被問到兩人的事情，她坦言有點開新聞，但自己並不清楚真實狀況，因為發生事情的時候，自己已經離開團體到中國大陸拍戲，現在跟黑澀會美眉們也比較少聯絡。

被問到捲粿粿風波的王子，鬼鬼直言兩人其實也沒有太多私交，雖然大家看他們戲裡狠相配，但事實上就只是同事關係。鬼鬼坦言，現在會少交一些演藝圈的朋友，「同個圈子做朋友不是那麼容易，很多事情很多細節要在意。」



