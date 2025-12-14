頭部外傷後意識不清與嗜睡 小心水腦症造成神經功能受損
一名48歲男子因工作頭部外傷顱內出血，就醫後接受保守治療未開刀，入住安養機構後某日被發現意識不清、嗜睡，被緊急送到高雄市立民生醫院急診室，腦部電腦斷層檢查發現腦室腫大為水腦症，施予緊急手術引流腦脊髓液，術後恢復意識，行動力改善，也可以正常生活與工作，男子自述「彷彿獲得重生」，家屬非常感謝院方的照護。
收治案例的民生醫院神經外科主治醫師陳志豪指出，這名患者是一名油漆工，因頭部外傷於外院住院，但當時未手術，採保守治療，但在家屬因照顧問題送至安養機構入住後，某日出現意識不清和嗜睡，因病情有變化趕緊送來急診。
患者經電腦斷層檢查發現腦室明顯腫大，家屬同意緊急進行「腦室腹腔分流手術」，於腦室置放引流裝置並連接至腹膜腔，將蓄積多餘的腦脊髓液排出，術後患者病症大幅改善。
陳志豪表示，頭部外傷後腦損傷可能有諸多後遺症，其中水腦症較不被民眾了解，成因是腦脊髓液循環阻塞或吸收異常，導致過多的腦脊髓液蓄積在腦部進而壓迫腦組織 。
臨床表現有記憶力下降、步態不穩、意識變差、甚至大小便不順暢，若把這些症狀當作是常見的顱腦損傷後遺症，未積極就醫或醫師未警覺，那麼患者的腦部被多餘的腦脊髓液長時間壓迫，可能造成不可逆的神經功能缺損。
陳志豪強調，早期辨識與介入治療是改善預後的關鍵，臨床可透過電腦斷層（CT）或磁振造影（MRI）影像學判斷及病程追蹤來評估是否需進行分流手術。
從臨床經驗及研究都顯示，適時進行腦脊髓液分流手術可顯著提升病人的神經功能與生活品質。這起個案手術後恢復清楚意識及記憶，出院時感謝醫護團隊，自述「彷彿獲得重生」，術後半年追蹤原先腫大的腦室已恢復正常大小。
