頭部外傷一定要照電腦斷層嗎？醫師教你判斷何時該檢查、何時能觀察

醫師指出頭部外傷並非人人都需要腦部CT，應依症狀與風險因子決策。（圖片來源／freepik）

頭部外傷是否一定需要進行腦部電腦斷層掃描？

頭部外傷是臨床常見的醫療情況，可能由意外碰撞、跌倒或運動傷害引起。腦部電腦斷層掃描(CT)是一種影像學檢查工具，用於評估顱內出血、腦腫脹或骨折等潛在併發症。然而，並非所有頭部外傷均需立即進行CT掃描，因為該檢查涉及輻射暴露，可能帶來長期健康風險，尤其是對兒童和年輕病人。臺北市立聯合醫院仁愛院區神經外科主治醫師傅允彥指出，臨床決策需依據病人的狀況與風險因子，避免不必要的輻射暴露並優化醫療資源。醫學指南強調，決定是否進行CT應基於病人的年齡、傷害機制、臨床症狀和風險因素進行評估。

廣告 廣告

成人頭部外傷的評估準則

對於16歲以上的成人病人，國際醫學指南如加拿大頭部CT規則(Canadian CT Head Rule, CCHR)和英國國家健康與照護卓越研究院(NICE)指南提供了明確的決策框架。CCHR適用於格拉斯哥昏迷指數(GCS)為13至15分的輕度頭部外傷病人，旨在識別需要神經外科干預的高風險群體。根據該規則，如果病人符合以下任何一項高風險因素，則建議進行CT掃描：

• GCS分數低於15分（受傷後2小時內）。 • 疑似顱骨骨折跡象（如耳後或眼周淤青）。 • 嘔吐兩次以上。 • 年齡65歲以上。 • 危險傷害機制（如從高處墜落或被車輛撞擊）。

傅允彥表示，若無上述因素，CT掃描通常不必要，可改為臨床觀察。NICE指南則建議，若病人有意識喪失或健忘史，應在傷後8小時內進行CT掃描，並考慮額外風險如凝血障礙或持續頭痛。若無明顯症狀，觀察期可延長至72小時，監測是否出現意識改變、劇烈頭痛或神經功能障礙。年長病人（65歲以上）由於腦部萎縮，顱內空間增大，風險較高，因此評估門檻較低。

兒童頭部外傷的評估準則

兒童頭部外傷的處理需更謹慎，因為兒童腦部發育中，對輻射敏感度更高。兒童緊急照護應用研究網絡(PECARN)規則是廣泛採用的指南，適用於GCS為14分以上的輕度頭部外傷兒童，分為未滿2歲和2歲以上兩組。對於2歲以上兒童，若存在以下任一因素，則建議CT掃描：

• 意識改變（如嗜睡或激動）。 • 顱底骨折跡象（如耳鼻出血或淤青）。 • 嚴重傷害機制（如車禍或高處墜落）。 • 持續嘔吐或劇烈頭痛。

若無這些跡象，則臨床重要腦損傷的風險極低（小於0.05%），可避免CT掃描，改為在家觀察4至6小時，監測症狀如意識喪失、癲癇或行為異常。對於未滿2歲的嬰幼兒，則更注重頭皮血腫、行為改變和傷害機制。若症狀不明顯，觀察通常足以排除嚴重併發症。

一般觀察原則與替代方案

無論成人或兒童，若頭部外傷為輕微（無意識喪失且GCS為15分），醫師通常優先臨床評估而非立即影像學檢查。關鍵是監測症狀變化，包括持續頭痛、噁心嘔吐、神經功能缺損（如視力模糊或肢體無力）或意識水平下降。若這些症狀出現，則需重新評估並考慮CT。顱骨X光檢查已被證明在診斷顱內問題上的準確性有限，因此不推薦作為首選；CT掃描在檢測骨折和腦內病變方面更為精準。此外，醫師可能考慮病人的醫療史，如使用抗凝血藥物或既往腦部疾病，以調整決策。

頭部外傷並非一律需要腦部CT掃描；醫學指南如CCHR、NICE和PECARN提供了基於證據的框架，幫助醫師識別高風險病人，從而減少不必要的檢查。這些規則有助於標準化管理，同時保護病人免受輻射危害。然而，每位病人的狀況獨特，並非醫療診斷或治療建議。傅允彥呼籲，民眾若發生頭部外傷，應儘速尋求專業評估，才能確保及時辨識風險與採取正確處置。

(原始連結)





更多信傳媒報導

股市豐神榜：一本變神通，從零開始學贏家投資法則

舒淇不畏紫外線過敏素顏拍戲 為《尋她》槓全村踏上撕心之路

極光大爆發！北歐、阿拉斯加、紐澳 全球追光地名單一次看懂

