頭部縫10多針！嬤過馬路被撞斷7肋骨 孫發文質疑騎士說謊

記者楊忠翰／台北報導

新北陳男騎車載友行經橫溪路時追撞走在斑馬線上的蘇婦。（圖／翻攝畫面）

新北市1名23歲陳姓男子，17日上午8時47分騎車載送友人，行經三峽區橫溪路時，與68歲的蘇姓婦人發生碰撞，造成陳男雙腳擦挫傷，蘇婦則是頭部及身體重創，友人則未受傷，警消獲報後趕抵現場，隨即將2人送往恩主公醫院救治，所幸均無生命危險；蘇婦孫子隨即發文質疑，指出奶奶傷勢十分嚴重，對方卻聲稱慢慢騎，讓他不知如何表達自己心情。

蘇婦孫子在《Threads》發文表示，實在不知道要用什麼言語來表達他的心情，昨天下午他阿嬤走在三峽區橫溪路上，準備要去拿她的高血壓藥，卻被1名年輕騎士追撞；對方聲稱太陽太大，自己是慢慢騎車，但他阿嬤頭部縫了10幾針，肋骨也斷了7根，肺部有積血現象，連大腿骨斷了，讓他不禁想問：「這是慢慢騎會造成的嗎？唉…」

廣告 廣告

對此，三峽分局表示，昨天上午8時47分，勤務中心接獲報案，指出橫溪路40號發生事故，警員初步了解後發現，陳男騎車載友沿橫溪路往溪東路方向行駛，與走在斑馬線上的蘇婦發生碰撞，導致陳男雙腳擦挫傷，蘇婦則是頭部及身體受創，兩人均意識清楚，隨即被送往恩主公醫院救治，經醫師治療後皆無生命危險。

警員對陳男進行酒測，數值為0毫克，已排除酒駕肇事之可能，警員已繪製事故現場圖，同時調閲路口監視器畫面，藉以釐清事故原因；除此之外，案發地點為無號誌路口，設有行人穿越道，本分局將依《道路交通管理處罰條例》第44條第4項「不禮讓行人因而肇事致人受傷」規定開單告發，可處1萬8000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年至2年。

新北陳男騎車載友行經橫溪路時追撞走在斑馬線上的蘇婦。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

明親自輔導學生！16歲單親少女葬火窟 校長：她是副班長人緣好

2人受傷送醫！雙方步出KTV互看不爽 他比中指引爆12人大亂鬥

攔路辱罵還錄影！沈伯洋帶女兒散步遇襲 警追出挑釁男子送辦

無視切結書緊黏人夫！小三傳同床裸照示威 妻接騷擾電話怒告

