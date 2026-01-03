頭部重摔遭撞急動手術搶命！55歲白雲現身了 認「1後遺症纏身」

記者蔡維歆／台北報導

白雲參與陳亞蘭製作歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》開鏡。（圖／尊鵬國際有限公司提供）

55歲資深諧星白雲2023年8月在家中意外「仆街」造成頸椎受傷，緊急開刀花了85萬置換3個人工椎間盤，未料去年3月白雲右小腿開始發麻、站不起來，就醫檢查後發現腰椎竟已退化，「椎孔狹窄」壓迫到坐骨神經，安排腰椎椎間盤減壓手術才得以緩解。今他出席陳亞蘭的台灣首部歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問到身體現況，他表示：「一切安好，只是偶爾腳會有點麻，所以不能久蹲。」

陳亞蘭（中）製作歌仔戲實境綜藝《女俠俱樂部》開鏡，集結莊凱勛（左起）謝雨芝、王彩樺、白雲參與。（圖／尊鵬國際有限公司提供）

提到之前曹西平猝逝享壽66歲，白雲透露自己身為晚輩很尊重曹大哥，「但因為他是大前輩，所以我們私下也不會多聊，我也被他節目上罵過醜八怪啊，我就回說對啊對啊，曹大哥你這樣罵是正確的，我就不反駁了，那曹大哥我覺得他很注重演藝圈倫理，所以對於後輩一些藝人倫理觀念很差，曹大哥就會不舒服，覺得一代不如一代，我也是跟他說不要去想這麼多，反正時代在演變，我們自己要改變觀念。」

而近年來陳亞蘭除當選臺師大GF-EMBA 校友會第二屆理事長，也身兼臺北市歌仔戲推廣協會理事長與台灣優質生命協會 副理事長，長期投入文化與公益行動。此次《女俠俱樂部》開鏡活動，更結合協會關懷行動，邀請節目成員一同探視獨居長輩，走入社區據點與長者家中，親自邀請他們參與歲末聚會，希望在寒冬中，讓每位長輩都感受到被記得、被陪伴的溫度。

