頭重溪三元宮五穀爺聖誕平安福宴 王明鉅：感謝宮廟熱心公益守護鄉里

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王明鉅副市長出席「頭重溪三元宮慶祝五穀爺聖誕平安福宴」。





桃園市副市長王明鉅11日中午前往楊梅區，出席「頭重溪三元宮慶祝五穀爺聖誕平安福宴」。王副市長表示，頭重溪三元宮是楊梅區歷史悠久、香火鼎盛的重要地方信仰中心，去（114）年甫慶祝建廟200週年。今日適逢五穀爺聖誕千秋，眾多鄉親與信眾齊聚祝壽祈福，不僅充分展現地方深厚的信仰傳承與向心凝聚力，更期盼宮廟未來持續與市府攜手合作，共同守護更多鄉親的福祉。

王明鉅指出，三元宮去年在建廟200週年之際，慨然捐贈2輛救護車予市府，有效強化第一線緊急救護量能，充分彰顯宮廟回饋社會、造福地方的崇高精神，市府對此深表感謝。

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三元宮主任委員吳錦鴻致詞。

三元宮主任委員吳錦鴻表示，每年農曆4月26日為五穀爺聖誕千秋，宮廟每年皆透過舉辦平安福宴廣邀信眾歡聚，藉此凝聚地方情誼，讓鄉親彼此扶持、互相關懷。同時，也虔誠祈願三元宮香火長旺，庇佑楊梅地方平安順遂、所有鄉親健康如意。

民政局指出，頭重溪三元宮主祀三官大帝（又稱三界爺）開基於清道光5年（西元1825年），道光15年正式建廟，民國15年遷建現址，歷經多次修繕，於103年完成重修，並於105年盛大舉辦「五朝福醮」，為楊梅地區的百年古廟。包括立法委員涂權吉、市議員周玉琴、李家興、鄭淑方、市府民政局長劉思遠、楊梅區長施永恭、楊梅區頭重溪三元宮主委吳錦鴻等均一同出席活動。

大合照。

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