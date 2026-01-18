頭靠頭舉杯放閃！周杰倫昆凌結婚11年甜到出汁 網：人生勝利組

周杰倫與昆凌於1月17日慶祝結婚11周年「鋼婚」，同時迎來周杰倫47歲生日。（圖／翻攝自IG，@hannah_quinlivan）

周杰倫與昆凌於1月17日共同慶祝結婚11周年紀念日，同時也是周杰倫47歲生日。夫妻倆在社群平台曬出甜蜜合照，畫面中兩人頭貼著頭，手持酒杯共度浪漫時刻，引來粉絲熱烈回應，直呼「這就是幸福的具象化！」

昆凌於個人Instagram貼出照片，並寫下「Celebrating our 11th wedding anniversary（慶祝我們結婚11周年紀念日）」。除了與周杰倫的合影，她還分享了一張家人與好友的大合照，包括周媽媽葉惠美、昆凌的父親，以及藝人柯有倫、化妝師杜國璋與健身教練浩克等人皆出席聚餐。

現場氣氛溫馨熱鬧，除了聚餐與舉杯慶祝，派對還請來樂團現場演奏〈生日快樂歌〉，周杰倫更即興與鋼琴師合奏，並隨節奏拍手，展現愉悅心情。他也在IG限時動態中分享手持調酒的照片，顯示心情大好。

日前周杰倫參與澳洲網球表演賽雖敗，昆凌曾公開支持丈夫，表示：「當你踏上舞台面對挑戰的那一刻，你已經是贏家了」，夫妻互動展現深厚情感。

對於婚姻維持之道，昆凌過去在訪問中談到她與周杰倫能走過十年的關鍵，在於「保持初心、欣賞對方」，即使生活再忙碌，也會抽空觀察彼此的優點。她強調溝通是核心，遇到爭執時會選擇暫停爭論，透過換位思考化解歧見。此外，他們也會安排簡單的約會時光，像是喝杯咖啡，維持情感溫度。

昆凌形容婚姻如長跑，需要彼此配合步調、共同面對挑戰。即使已成為父母，她依然重視夫妻關係，並透過日常的溫暖語句傳遞愛意，例如一句「今天辛苦了」就足以提供安全感。她相信，只要持續選擇包容，即使生活不完美，也能攜手前行，擁抱屬於家庭的「美麗混亂」。

