頭頸癌治療選擇難題！醫解析免疫與化療關鍵

面對復發或轉移性頭頸部鱗狀細胞癌治療選擇，患者與醫師常陷入兩難。廖繼鼎醫師指出，治療選擇關鍵在於腫瘤負荷程度與是否需要快速反應，並強調理想狀況是患者能接觸到兩種不同機轉的藥物。

面對復發或轉移性頭頸部鱗狀細胞癌治療選擇，患者與醫師常陷入兩難。（示意圖／Pixabay）

腫瘤科醫師廖繼鼎在臉書分享表示，復發或轉移性頭頸部鱗狀細胞癌患者面臨兩種主要治療選項，包括免疫治療如Pembrolizumab，以及以Cetuximab為基礎的化療EXTREME方案。他說明治療選擇的關鍵在於「求快」或「求穩」兩個考量因素。

廣告 廣告

針對腫瘤較大、症狀急迫的患者，廖繼鼎醫師建議採用「求快」策略。當患者腫瘤快速生長、壓迫呼吸道、持續出血或疼痛難耐時，應優先選擇Cetuximab合併化療。這種組合的反應率約為40至50%，疾病惡化率僅10至15%，在高腫瘤負荷患者身上通常較為穩定。

對於腫瘤較小、症狀穩定的患者，廖繼鼎醫師則推薦「求穩」的免疫治療策略。免疫治療如Pembrolizumab，特別是PD-L1 CPS大於等於20的患者，雖然反應較慢，但一旦有效可維持較長時間。歐洲專家共識也支持在沒有快速反應需求時使用免疫治療單藥的合理性。

頭頸癌治療的關鍵不在於選擇哪種藥物，而是能否在治療過程中接觸到Cetuximab和免疫治療兩種不同機轉的藥物。（示意圖／pexels）

廖繼鼎醫師強調，頭頸癌治療的關鍵不在於選擇哪種藥物，而是患者能否在治療過程中接觸到Cetuximab和免疫治療兩種不同機轉的藥物。學界普遍認同，最能延長存活期的方式是讓患者有機會使用這兩種治療方式。

然而，台灣健保規定一線免疫治療與Cetuximab必須「二選一」，這項限制常讓患者與醫師面臨艱難抉擇。廖繼鼎醫師在臉書貼文中提到，這往往成為醫病雙方的「靈魂拷問」，必須決定「到底該先用哪一個」。

廖繼鼎醫師總結治療原則為「急則治標，先救命」，建議腫瘤大、有症狀的患者先使用Cetuximab合併化療；「緩則治本，追求長期」，腫瘤小、病情穩定者可選擇免疫治療。他認為最理想的情況是兩種治療都能使用，才能讓患者獲得最長的存活期。

延伸閱讀

影/新北警洩密案最新！涉案層級升高、代理副隊長遭聲押

賴清德稱台願助陸解決經濟問題 國台辦不領情批「自不量力」

彰化139縣道「死亡彎道」又出事！ 22歲騎士撞路樹險喪命