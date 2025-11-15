「頭顱先被劈開」！陸外交部社媒罕發日英聲明 紐時：戰狼回歸

日本首相高市早苗近日因「台灣有事」相關言論，引發中方強烈反彈，雙方關係急速惡化。大陸外交部發言人與軍方相關帳號紛紛在社群平台發布強硬言論，包含「斬首」等威脅性字眼，專家認為這顯示大陸「戰狼外交」可能正在回歸。

陸外交部社媒罕見發日英聲明。（圖／翻攝X）

據悉，這場外交風波始於高市早苗在日本國會回答關於「生存受威脅事態」的提問時表示，若大陸試圖封鎖或奪取台灣，可能構成此類情況。根據日本法律，一旦被認定為此類事態，日本政府可動用自衛隊進行軍事行動。

大陸外交部發言人14日在社交平台X發帖，以英日語言製圖寫道：「任何觸及中國人民底線的行為，都必將遭到中方痛烈反擊」，「在超過14億中國人民以血肉築成鋼鐵長城當前，他們的頭顱先被劈開，渾身是血。」似與大陸駐大阪總領事薛劍此前針對高市早苗發布「斬首」言論相呼應。

除此之外，解放軍新聞傳播中心官方帳號「中國軍號」（China Military Bugle）也在X平台發文，以英日語言製圖警告：「日方若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台灣局勢，必將在中國人民解放軍的銅墻鐵壁面前碰得頭破血流，付出慘痛代價。」

據《紐約時報》報導，香港政治學者、《面對中國：戰爭與和平的前景》作者卡巴斯坦（Jean-Pierre Cabestan）表示，此番中日衝突是「戰狼外交回潮的明顯跡象」。他補充指出，高市早苗在國會說的只是事實，「若陸攻台，日本不可能置身事外。看看地圖就知道了。」

日相高市早苗10月31日才在南韓APEC上與大陸國家主席習近平親切握手。（資料照／美聯社）

報導進一步分析，雖然高市的言論並未實質改變日本長期以來支持台灣的基本立場，但她最初的表述確實突破了日本以往的原則—過去官方避免在「生存受威脅事態」的框架下明確點名台灣。日本與其重要軍事盟友美國相似，長期奉行「戰略模糊」，對於若大陸採取軍事行動攻擊台灣時日本將如何回應，一向刻意保持模糊。

即便是高市的政治導師、對陸立場強硬的代表人物前首相安倍晉三，也曾避免具體說明日本會如何處理台海危機。近年日本領導人多半僅重申一句模糊但意味深長的說法：「台灣有事，就是日本有事。」

針對薛劍的貼文，美國駐日本大使格拉斯（George Glass）也在社群平台發文回應：「假面又一次掉下來了。北京是時候真正表現出它口口聲聲所說的『好鄰居』樣貌—而不是一次次地說了卻做不到。」

