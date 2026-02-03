頭顱太逼真⋯周曉涵被嚇到 差點說溜嘴：別講別人壞話

《百分之一相對論》由陳漢典、黃偉晉、梁以辰、宋偉恩和本本主持，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流的謎題。最新一集來到第二單元《歡迎來到黎明別館》中集，製作單位找來實力派演員喜翔、韓瑜、伊正、馬力歐、周曉涵、廖允杰、鄭煒齡Rin擔任NPC，隨著探員們的抽絲剝繭，劇情恐怖真相漸漸逐漸浮出檯面，探員們將阻止這場恐怖的神秘儀式。

韓瑜和周曉涵。（圖／映底子）

探員們被邀請至北投的深山邸宅調查都市傳說〈黎明的祝福〉儀式，沒想到第一天才調查出一些眉目，第二天再次進到宅邸時就看到韓瑜飾演的楊金晶的頭顱，緊接著又在二樓找到了周曉涵飾演的楊桐花的頭顱，兩人前一天才因為家產的事大吵，隔天就被分屍，嚇壞現場所有探員。周曉涵在直播時表示，「這是我印象最深刻的一場戲，這也算是我第一次飾演母親的角色，當下就是一種想要保護小孩的心，你拿女兒威脅我，身為母親什麼都做得出來，我自己在看的時候都會很想哭，覺得這一切的出發點都是因為愛。」

對於製作單位的用心，周曉涵也驚喜地表示，當時他跟導演是在大同大學見面，為了做頭的模型，「之前的劇組⋯算了，我不要講別人壞話，但導演真的很用心！」導演郭方儒表示，掃描完頭以後，要貼到頭顱上，再貼上假髮還要做造型跟化妝，還造精修整顆頭，每一顆頭顱都花費很多心思才會這麼逼真，周曉涵笑問，「那現在頭在你家嗎？」

韓瑜的假頭顱。（圖／映底子）

周曉涵也透露，一開始看劇本時，根本看不懂，覺得太複雜了，直到那一次跟導演見面，對方親自解釋她才懂了大概8成，導演解釋，「我們戲劇的內容都有另外拉出來拍，我現場都會去猜測探員們的站位，幫助演員們比較有一個方向可以好好表演，大家看電視會發現很多場戲都是現場實境畫面跟戲劇畫面交錯剪接的，同一場戲我們都分別拍攝好多次大家才可以看到最終的成品，也很感謝這些優秀的演員們都盡全力地完成每一次的拍攝。」

日本武士。（圖／映底子）

這集探索時，節目特別把探員們分成三組，其中本本和梁以辰兩位女生被分在一起，偉晉跟宋偉恩一組，意外地相當有效果，導演解釋，「典哥就是大膽組，如果我把他跟膽小的放在一起就沒有效果！」偉晉和宋偉恩一起進到暗房中後，被日本武士嚇到不斷尖叫，甚至比女生組還大聲，崩潰程度讓宋偉恩自己都笑到哭出來。

本本和梁以辰同樣被日本武士嚇得驚聲尖叫，梁以辰透露在大叫的過程中甚至被自己的口水嗆到，聲音大到讓日本武士連滾帶爬逃離現場，也順利地完成任務取得關鍵道具。本本在直播中透露，「一開始跟以辰分配到同一組的時候我自己也會害怕，因為對未知感到恐懼才會一直尖叫，但後面覺得說我要保護以辰，我要堅強，所以我就拿屏風擋住日本武士。」

周曉涵。（圖／映底子）

《歡迎來到黎明別館》劇情正式進入精彩最高潮，隨著劇情推進，許多真相也浮出水面，原來楊聰一直在尋找符合的身體進行神秘儀式〈黎明的祝福〉，將自己的靈魂轉移到其他身體，由喜翔所飾演的「楊強瑞」真身其實是馬力歐飾演的管家「梁子臨」的兒子，靈魂則是楊聰本人，楊家一家也都是經過楊聰改造，意識離開身體而了木偶，管家梁子臨（馬力歐飾）則試圖在這次的〈黎明的祝福〉希望能夠透過時空調查局的探員們打破這百年來的詛咒。