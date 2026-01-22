頭顱、心臟都開過刀...29歲女模柯柯不敵癌症病魔離世 曾被醫生宣判是「不定時炸彈」崩潰痛哭

柯柯不敵病魔離世。翻攝IG @chloekorouyu

29歲女模柯柯不敵癌症病魔，弟弟在她的社群上發文透露：「姐姐在1/22上午6:53沒有病痛安詳的離開了，姐姐的朋友以及粉絲們，後續的後事會再發文告知大家。」許多圈內好友包括春風、黃宏軒、張立東等人都留言哀悼。

柯柯2021年因視力模糊，檢查出腦內長了一顆10公分的腫瘤，好在是良性腫瘤，開刀切除治療。結果去年1月又檢查出罹患罕見「心臟血管惡性肉瘤」，她因化療而掉髮，雖光頭仍自信拍攝火辣美照，展現強烈生命力，沒想到仍不敵病魔離世。

去年10月，柯柯發文透露，被醫生宣判是「不定時炸彈」，身體裡又長出兩個新的腫瘤，「懷疑原本的兩種化療藥已經產生抗藥性，所以決定改用新的藥。」一度大出血，形成「急性血胸」壓迫心臟和肺，讓她當場崩潰大哭，「不是因為害怕治療，而是因為我知道，這是一條無止境的路。」

柯柯雖積極抗癌仍不敵病魔。翻攝IG @chloekorouyu

一直勇敢抗癌 朋友面前脆弱淚崩

柯柯曾分享淚崩影片，透露自己3年前頭顱開刀，3年後心臟開刀又化療，「這幾年我一直都很勇敢，真的勇敢了很久。」難得在朋友面前展現脆弱一面，朋友們也都接住這樣的她。

柯柯發文說：「在這段抗癌的旅程裡，有家人、朋友們的陪伴，大多時候都是正能量、快樂的面對。只是偶爾，化療的副作用太強，痛到受不了，也崩潰過…但也因為這樣，我更懂得『撐下去』這件事有多難、多珍貴。」



