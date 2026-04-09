頭髮白了≠老了！醫曝「2習慣」才是關鍵：很多年輕人中

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記者施春美／台北報導

白髮會讓人顯老，讓人不免焦慮。(示意圖／pixabay)

很多人第一次出現白髮，第一個念頭就是悲嘆自己老了，醫師黃軒表示，臨床上，他更常看到的是壓力大與長期熬夜的人，比同齡人更早出現白髮。「因此，白頭髮不只是年齡，很多時候是一個人生活方式的總結。」

胸腔暨重症科醫師黃軒在其臉書表示，人的頭髮變白，本質是「黑色素細胞停止工作」。當人處於長期壓力、睡眠不足、慢性發炎、營養不均的情況，黑色素生成就會被「關掉」，讓人出現白髮。

壓力大 + 熬夜 = 白髮加速器

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黃軒表示，研究發現，壓力會透過交感神經，直接耗損毛囊中的幹細胞，一旦幹細胞耗盡，顏色就無法轉黑，另一個原因是「氧化壓力」。自由基會攻擊黑色素細胞讓頭髮逐漸失去顏色。這說明了為何「壓力大加上熬夜」會讓白髮加速產生。

黃軒並表示，白髮產生的原因還有一個原因「營養不足」，當維生素B12、鋅、銅、蛋白質攝取不足，都可能影響髮色。然而，補充營養也無法讓白髮變黑，真正有效的作法是管理壓力、睡眠規律、均衡飲食。

若是年紀大了，白髮竄出且不斷增加，黃軒表示，多數情況下，白髮無法逆轉黑。因為頭髮變白是因毛囊中的黑色素幹細胞耗盡，一旦「色素工廠」關閉，就很難重新啟動。因此，如何面對才是關鍵。

黃軒表示，醫學只能讓「還沒白的」不要加速變白，但要改善外觀的最有效方式為染髮與髮型調整（讓白髮變成一種風格）。他強調，除非是「突然大量黑髮變白」，要檢查B12、甲狀腺、壓力等，若是「自然變白」，毋須過度醫療化。

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