頭髮能賣、子宮能租嗎？苗博雅論代孕揭法律漏洞：別讓子宮淪為可交易的生產工具

立法院針對《人工生殖法》修正案的攻防已進入深水區，其中關於「代理孕母」是否應與人工生殖脫鉤處理，引發社會高度對立。台北市議員苗博雅在其節目《臺北百科全書》指出，代理孕母的本質應被定義為「器官租借」。苗博雅認為，目前社會大眾往往陷於「供給與需求」的商業邏輯，卻忽略了代孕在「器官捐贈」與「器官買賣」光譜間的模糊定位。她提醒，大眾在討論代孕時，不能只看求子心切的需求，必須釐清代孕在社會價值光譜中究竟處於何種位置，若貿然開啟代孕綠燈，恐將子宮轉化為可交易的生產工具，進而打開人體器官商品化的潘朵拉之盒 。

器官租借的光譜論：苗博雅呼籲超越供需關係的社會思考

苗博雅呼籲大眾重新審視代孕的本質。她指出，人體器官的處理不應簡化為供給與需求的市場問題，否則器官買賣黑市也將具備合法化的理由。在社會價值的光譜上，頭髮的剪裁屬於自由契約，因為頭髮具備可再生性，剪了還會再長，對身體主權與健康的影響極小，因此社會允許自由市場機制介入。然而，光譜的另一端則是「絕對禁止」，即法律嚴格杜絕的器官買賣（如心臟、腎臟）。苗博雅指出，即便黑市需求再高，文明社會也絕不開放器官買賣，因為這會導致貧窮者淪為富人的「零件庫」，且一旦綠燈亮起，將成為無法收回的潘朵拉之盒。

在這兩條極端紅線的中間，存在一個「非營利、有條件開放」的寬廣地帶，包含捐血、捐精、捐卵以及死後器官捐贈。苗博雅分析，這類行為目前被界定為「利他性質」且嚴禁商業化操作。

而爭議核心的代理孕母，本質上是一種「器官租借」，它既不屬於單純的捐贈，也尚未被列入買賣。苗博雅質疑，若我們接受「租借子宮」的邏輯，那下一步是否也會演變成「租借其他器官」？這種定性上的位移，正是目前法律審查中最難跨越的倫理門檻。

行政院版與陳昭姿版之爭：擴大適用對象與代孕脫鉤的權力角力

目前立法院排審的版本主要分為行政院版與民眾黨立委陳昭姿主推的黨團版。行政院版本的核心在於「平等權」，擬將人工生殖的適用對象從已婚異性配偶，擴大至同性伴侶與未婚單身女性，強調女性對自身子宮與卵子的生育自主權。

民眾黨立委陳昭姿版則強烈主張將「借用他人子宮」的代孕生殖納入。民進黨立委林淑芬對此表達嚴厲反對，主張代孕涉及極其複雜的社會共識與倫理層次，必須與單純的人工生殖脫鉤處理，避免在缺乏專法規範的情況下，讓弱勢婦女的子宮淪為市場競爭下的廉價工具 。

法律黑洞與技術漏洞：解析陳昭姿版「其他事實」產生的門檻危機

針對修法細節，林淑芬抨擊陳昭姿版草案第 18 條之一存在嚴重的法律漏洞。該條文雖然列出無子宮或子宮疾病為申請條件，但其中的「或其他事實難以孕育子女」一語被批評定義過於廣泛，可能導致代孕門檻名存實亡。

此外，儘管陳昭姿在議場宣稱其版本規定一次僅能植入一個胚胎以降低風險，但法條內文卻授權主管機關訂定數量。這種「法案版本與口頭承諾不一」的現象，引發外界質疑推案者對於代理孕母健康風險的真實關注程度，恐使代孕者暴露於多胞胎妊娠的高風險壓力下 。

醫學預警與國際悲劇：8.8% 產後大出血風險與被遺棄的殘疾男嬰

長庚醫院醫師王正旭引用國際實證數據提出專業警告，指出代理孕母發生「產後大出血」的機率高達 8.8%，顯著高於一般產婦。衛福部長石崇良也強調，台灣必須顧及「兒童最佳利益」，孩子不應成為合約下的產品。

回顧 2014 年澳洲夫婦前往泰國代孕的慘劇，最終因代孕母產下的龍鳳胎中男嬰患有唐氏症，導致委託家長帶走健康女嬰卻遺棄殘疾男嬰。這類「一切交給契約」的模式，在面對基因缺陷或代理孕母工安意外（如被迫剖腹或死亡）時，現行草案幾乎無法提供實質的法理保護。

拒絕激化訊息 還原「生命尊嚴」的公共討論

苗博雅強調，現在的假訊息資訊戰已進化為「摘取片段、激化情緒」的模式。例如林淑芬針對法案細節的質疑，常被簡化為對陳昭姿的人身攻擊。苗博雅呼籲，社會必須跳脫「選票與鈔票」的短視博弈，重新思考「器官租借」對人權底線的衝擊。當前台灣生育率持續探底，關鍵在於不婚率破五成而非單純不生育。解決少子化應從環境改善著手，而非透過可能引發階級剝削的代孕制度。唯有建立在尊重生命的信念之上，這場關於《人工生殖法》的修法才能真正守護台灣家庭的未來。



