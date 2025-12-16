頭髮、髮線長回來了！35歲男實測「一治療」1個月告別掉髮

隨著年紀增長、日常壓力大，不少人發現自己洗髮時，排水孔附近掉落的頭髮似乎越來越多；照鏡子時，髮際線也偷偷往後退了。這種掉髮困擾不僅影響外觀，更可能讓人產生焦慮，開始擔心自己是不是即將面臨「禿頭危機」。

雖然掉髮是自然的新陳代謝，但如果掉髮量突然增加，或是前額髮際線出現明顯變化，就必須提高警覺，這很可能是身體發出的求救訊號。

驚覺髮際線後退，竟已確診「第三期雄性禿」

台北一名35歲的王先生就是一個典型的案例。他近來發現，每次洗髮時的掉髮量持續增加，讓他開始緊張。當他仔細觀察鏡子中的自己，發現前額兩側的髮際線已明顯往後退、類似英文字母「M」的形狀。擔心症狀惡化，他趕緊到北市聯醫中興院區的中醫科求診，最終確診為「第三期雄性禿」。

台北市立聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，王先生的「M型禿」就是雄性禿第三期的經典特徵。男性雄性禿會依嚴重程度分成一到七期，從輕微落髮到最後只剩耳朵旁邊和後枕部有頭髮，都是由遺傳基因和男性賀爾蒙相互作用所導致，是一種常見但容易被耽誤的毛髮問題。

比髮絲還細！中醫「美顏針」搶救M型禿

林在裕主任表示，王先生確診後，決定透過中醫的美顏針療法來改善掉髮症狀。許多人一聽到「針灸」就聯想到疼痛，但美顏針的針具比傳統針灸針更細，細如髮絲，因此治療時幾乎沒有疼痛感，讓病友的接受度非常高。

美顏針療法的作用機轉在於：

疏通經絡，調和氣血： 透過刺激頭皮特定穴位和經絡，改善頭部的氣血循環。

促進頭髮新生： 讓臟腑功能恢復正常，進而促進頭皮毛囊的健康，刺激頭髮新生。

王先生在接受美顏針每週3次的治療後，短短1個月掉髮症狀已有改善，同時也新生了不少頭髮。

圖片來源：台北市立聯合醫院中興院區中醫科

頭頂越來越稀？2指標自測禿頭危機

林在裕主任提醒，預防和對抗大量掉髮、禿頭問題，除了專業治療外，日常生活的管理同樣是關鍵。首先，必須學會自我察覺是否有禿頭危機，林主任提出了兩個最簡單的檢測指標：

洗頭時掉髮超過30根 一整天掉髮的總量超過100根以上，並且頭頂髮量明顯少於後腦部位的髮量

一旦符合上述任一條件，就一定要及早治療，切莫失去治療的最佳時機。

林主任接著強調，頭髮的生長和修復需要充足的休息，因此應養成每晚11點前就寢的習慣。飲食方面，建議平常可多攝取優質蛋白質如魚、肉、蛋、奶、豆類，因為頭髮的主要成分就是蛋白質，能幫助頭髮生長；同時，含碘食物如海帶、海藻、紫菜能促進頭部的新陳代謝率，而含維生素E的食物如芹菜、菠菜、黑芝麻則能強化毛囊營養，改善頭皮血液循環。

至於禁忌的食物，林主任特別叮嚀，必須避免和忌食菸、酒及辛辣刺激的食物，例如蔥、蒜、辣椒等，這些都會讓頭皮血液循環變差。此外，油膩、燥熱的食物如肥肉、油炸食品也會讓頭皮更加出油、流汗，嚴重影響頭皮的健康度，使掉髮問題雪上加霜。



