頭一遭！ 白銀價飆央行防套利 「生肖套幣」全下架回收





受到國際貴金屬市場波動影響，銀價自2025年下半年起一路飆漲，2026年1月更是來到每盎司120美元（約台幣3780元），接近蛇年生肖套幣（1900元）的兩倍。因此陸續有民眾自去年11月起開始專挑往年沒賣完的「紀念幣庫存」下手，央行憂生肖套幣出現「套利」空間，緊急全面下架並回收，央行官員也坦言，因白銀價格漲太多而「下架庫存」的情況為史上頭一遭。

近期銀價迅速飆升，回顧2025年初，銀價每盎司約30美元（約新台幣945元）， 根據過去販售的生肖套幣資料顯示，當時蛇年生肖套幣售價1900元，售價尚高於成本，但銀價漲破60美元後，光是「原料費」就直逼1900元。

廣告 廣告

2026年1月底銀價更是飆破每盎司120美元、創歷史新高，吸引大批民眾購買央行發行的「馬年生肖紀念幣」，臨櫃4萬套在僅僅2小時就銷售一空，沒買到的民眾轉而將目光放到往年未賣完的「庫存套幣」上，以蛇年生肖套幣的售價及白銀現價計算，買一套現賺近2000元。央行發現此情況後立即下令全數下架回收。

對此，央行官員表示，央行往年發行「生肖紀念幣」因白銀上漲可能產生「套利」空間，但與發行套幣的初衷是為了提供民眾蒐藏及致贈親友，不希望有套利的情況發生，所以在去年12月緊急通知郵局下架全部的庫存紀念幣。據悉，這數萬枚銀幣將被送回中央印刷廠，作為未來鑄幣的原料，目前在郵局架上已全數絕跡。

（封面圖／央行提供）

更多東森財經新聞報導



台積電熊本二廠量產3奈米晶片 魏哲家預計今與高市早苗會面

「這廉航」超賺！ 年終豪發10.6個月 國人遊日貢獻大

金融業年終超敢發！「這銀行」要發8個月 富邦金董座保證：優於去年