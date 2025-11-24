頴川家族「千億股權離奇失蹤」 北院催交資料竟遭10公司已讀不回

〔記者劉詠韻／台北報導〕香蕉大王陳查某之子、身價上看千億元的台裔日籍企業家頴川建忠(本名陳建忠)生前為味王集團榮譽董事長，但他離世後，頴川家族掌控的10家核心控股公司，卻驚傳「千億元股票去向不明」。台北地方法院近期對大洋僑果、僑果實業等10家公司集體裁罰，指相關公司在多次通知下仍未提交股票去向與保管資訊，亦未說明未配合理由，認定已屬無正當理由不從，遂依法裁處罰鍰。

北院重訴庭日前裁定，萬果貿易、僑果實業、全青、大洋僑果、浩祥貿易、建隆興業、金元實業、程威、僑果企業、全威投資等多家關係企業，皆未依命提出股票股數、保管位置等文件。法院指出，這些公司在收到調查函文、催告函與正式命令後，多次未回覆，最終依民事訴訟法各裁處2萬元罰鍰，並限期5日內必須提交指定文件給原告。

此案源於原告頴川欽和、志伊玲華、頴川秀玲等人，向被告陳玲玲等人請求返還股票。原告方主張，被告名下持有多家公司的大量股份，卻長期未說明股票保存狀況。法院審理時曾向被告詢問股權保管情形，被告表示股票並不在其手中，相關資料也未掌握；隨後，原告聲請法院調查證據，要求向10家公司調閱股票資料。

北院自今年6月起陸續發出函文，但包括萬果貿易、僑果實業、全青、浩祥貿易等多家公司均未回覆；8月發函催告，仍無任何動靜；直至9月，再裁定命其提出文件後仍遭集體拒絕。法官認為，受罰公司對法院命令「明知且未履行」，已屬無正當理由不提出文書，依民事訴訟法第349條，得處以3萬元以下罰鍰，最終裁定每家公司各罰2萬元。

實際上，頴川家族企業近年亦捲入其他司法爭議。水果貿易商「大洋僑果集團」、味王董事長陳清福與多名企業幹部，先前遭大洋僑果創辦人陳查某的孫子頴川欽和指控侵占貨款，北檢未查出侵占事證，但認定陳清福等7人長期沿用農產品交易不開發票、短報營收的慣行，涉製作不實財報並逃漏營業稅3593萬餘元，依違反商業會計法、稅捐稽徵法起訴。

北院去年審理時，陳清福等人皆坦承犯行，判處陳清福2年徒刑、緩刑4年並支付公庫30萬元；財務主管林德盛判刑1年2月，全青及萬果監察人陳玲玲等4名主管判刑10月，均獲緩刑2年、須支付公庫8萬至10萬元。另全青及萬果公司登記負責人陳月鳳於審理期間過世，法院對其部分諭知公訴不受理，全案可再上訴。

