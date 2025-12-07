「頸圍」成健康新指標！過粗恐代謝異常 過細疑營養不良

頸部尺寸的變化可能暗示身體健康狀況出現異常，專家指出，除了常用的身體質量指數（BMI），頸圍也是評估健康的重要指標，能有效反映體內脂肪分布與代謝風險。

頸圍是評估健康的重要指標，能有效反映體內脂肪分布與代謝風險。（示意圖／Pexels）

根據《BBC中文網》報導，印度德里肝膽科研究所（ILBS）所長席夫．庫馬爾．薩林（Shiv Kumar Sarin）表示，女性頸圍應維持在33至35公分之間，男性則為37至40公分範圍內。若超出這些標準值，可能代表全身性肥胖或內臟脂肪過度累積，進而增加罹患多種慢性疾病的風險。

廣告 廣告

浦納DY醫學院教授阿米塔夫．班納吉（Amitav Banerjee）進一步解釋，頸部脂肪與內臟脂肪同樣具有高度代謝活性，會直接影響血糖、膽固醇與血壓等重要健康指標。

當發現頸圍異常增粗時，應考慮進行相關檢查，排查是否罹患代謝症候群、高膽固醇、脂肪肝、糖尿病或高血壓等疾病，同時也需留意可能出現的睡眠呼吸中止症狀。

頸部異常變細同樣不容忽視，這可能是貧血或營養不良的徵兆。（圖／Photo AC）

頸部異常變細同樣不容忽視，這可能是貧血或營養不良的徵兆。此類情況下，建議進行血紅素與相關營養指標檢測，必要時應適當補充鐵質與維生素，以改善身體狀況。

民眾發現頸圍出現變化時不必過度恐慌，但應積極採取行動，包括調整為均衡飲食、規律進行有氧運動與重量訓練以減少上半身脂肪堆積、維持高品質睡眠，並定期接受健康檢查。若在頸部前側摸到腫塊、發現甲狀腺腫大或結節，則應儘速就醫進行評估，如安排甲狀腺超音波或血液檢查等。

若在頸部前側摸到腫塊、發現甲狀腺腫大或結節，則應儘速就醫進行評估。（示意圖／Pixabay）

此外，少數先天變異也會影響頸部外觀，例如頸椎節數異常或頸肋等情況，這些通常是偶然發現且多數無明顯症狀。然而，若合併出現手部麻痺等神經系統症狀，仍應進一步檢查確認。

專家總結，養成定期觀察頸部變化的習慣，能幫助民眾及早發現潛在健康問題，透過及時介入與治療，更有利於疾病的預防與控制。照鏡子時不妨多留意頸部變化，或許能及早發現身體發出的警訊。

延伸閱讀

兒在校當眾脫褲！ 賴瑞隆稱「覺得好玩」網傻眼揭關鍵罵爆

王世堅要上擂台了？ 嗆簽生死狀決鬥！游智彬正式接戰

影/高雄「救護車載病患」遭高速撞上！驚悚直擊