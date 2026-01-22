頸掛式LED閱讀燈 9萬人給5星好評

一款可充電的頸掛式LED閱讀燈，在年底節日送禮時成為熱門商品之一，並在亞馬遜網站獲得逾9萬購物者給予5星好評；他們稱讚它「超棒」、「堪稱此生最超值購物體驗」，且全年皆能派上用場。

哈芬登郵報（HuffPost）報導，這款Glocusent環繞頸部的閱讀燈，設計頗具巧思，能讓人在閱讀、工作或手作時完全解放雙手，同時將光源精準投射於書頁或特定範圍，即使在黑暗中也能清晰視物。

這款多功能頸掛燈不止是閱讀燈，消費者指出，它還適用於編織、十字繡、露營、居家裝潢等場合。其中一人表示，凡是需要良好、免持照明的人都能受益，甚至能當作絕佳的免持手電筒；在飛機上閱讀時，它也能避免打擾鄰座。

更重要的是，躺在床上閱讀時能不打擾熟睡的伴侶，與傳統閱讀燈廣角投射光線不同，這款燈能將光源精準聚焦於書頁或手機螢幕。當家人在觀看電視時，也能同步閱讀或編織，無需開啟所有照明。

添購這款燈除了能避免爭執、讓伴侶安穩入睡，或在做其他事情時，身邊的家人能繼續追劇外，還有人確信，若用它取代檯燈或頂燈，能降低電費支出。

患有關節炎的亞馬遜購物者同樣熱愛這款產品。有人表示，燈光舒適柔和，有時甚至忘記自己開著燈；另一人說，這款燈另一優點是不致增加重量，對關節炎患者而言，這可是一大福音。

Glocusent閱讀燈可調節彎曲度，精準貼合個人需求；有六段亮度與三種色溫可供選擇，無論偏好明亮或柔和光線皆能滿足。八種配色選擇，更能找到最滿意的款式。

