頸部雞蛋大腫瘤 12歲童鼻咽癌3期

台大研究團隊發現，鼻咽癌患者血液中EB病毒抗體明顯偏高，而每週喝一杯綠茶或咖啡則有助降低罹患鼻咽癌的風險。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

俗稱廣東病的鼻咽癌在東方人的罹患率遠高於西方人，有12歲孩童頸部長出1顆雞蛋大腫瘤，就醫發現竟已鼻咽癌3期。台大研究團隊26日表示，追蹤4000人生活習慣發現，多攝取植物性維生素、鮮魚和每週1杯綠茶或咖啡，有助降低罹患鼻咽癌風險。

台大副院長婁培人指出，鼻咽癌為台灣及東南亞地區重要的頭頸部惡性腫瘤之一，與遺傳背景、環境因素及 Epstein-Barr virus（EBV）感染密切相關。台大醫院經30年長期追蹤4000人的研究，發現鼻咽癌病例之家族成員中，血液中EBV抗體陽性比例顯著偏高，且家族聚集性與EBV抗體陽性皆為鼻咽癌的重要危險因子。

廣告 廣告

耳鼻喉部醫師王成平指出，鼻咽癌好發的年齡是40歲到55歲，但臨床上12歲的孩童都有罹病紀錄，這名孩童直到頸部一側長出雞蛋大腫瘤才發現是鼻咽癌，鼻咽癌有超過7成是晚期才發現，治療上以放射線和化學治療為主，療程長達2到4個月，但即使治癒，也會嚴重影響生活品質，包含嘴巴非常乾，難以吃一般食物，舌頭萎縮造成吞嚥困難等。

台大醫院表示，全台灣每年約有1500人罹患鼻咽癌，男性患者約為女性3倍，台大醫院耳鼻喉部鼻咽癌研究團隊與美國國家癌症研究院及中央研究院合作，建立台灣首個鼻咽癌多發性家族世代研究，研究影響鼻咽癌風險的環境因子，結果顯示鼻咽癌患者的家族成員血中EB病毒抗體陽性比例顯著偏高。

王成平指出，其他鼻咽癌高風險因子包括攝取醃漬食品、長期抽菸及甲醛暴露等。

在治療方面，台大醫院表示，目前發展前導式化學治療策略，有效提升晚期鼻咽癌之局部控制率與遠端轉移治癒率。對於局部或頸部復發病患，內視鏡雷射手術及選擇性頸部淋巴結廓清手術，成功取代再次放射治療，兼顧治癒率與生活品質，台大醫院鼻咽癌治療後年齡調整5年存活率達78%，高於全國平均值，亦明顯優於國際平均的62%；第4期鼻咽癌之年齡調整5年存活率達66%，也優於國內醫學中心平均的61%。

王成平表示，台大醫院團隊追蹤約4000人生活習慣，發現攝取新鮮魚類、植物性維生素，且每週1杯咖啡、綠茶，都有助降低罹患鼻咽癌之風險。