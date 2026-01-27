頻傳行人意外 謝國樑︰下月底前完成路口號誌

基隆市政府針對中正路與正榮街口近日再度發生行人意外，市府團隊表達遺憾，也表示高度重視。為回應市民對安全的殷切期盼，謝國樑市長已指示交通處加速辦理，務必於今年2月底前，完成該路口交通號誌設置，全力斷絕危險因子。

市府指出，由於近日發生的事故再次印證日前現勘結論的正確性，顯示該路口增設號誌已是刻不容緩。市長謝國樑強調，市府對於行人安全的重視始終如一。回顧去年，市府團隊在全市範圍內積極布建行人保護網，共計完成275條行人穿越道線（斑馬線）的劃設。

根據最新統計數據，115年1月截至26日為止，行人事故為7件，相較於去年同期的35件，比例大幅減少，顯示加強標線劃設及人行環境改善的工程確實讓基隆的交通更安全，政策已展現卓越成效。

謝國樑指出，雖然標線已發揮成效，但面對中正路與正榮街口車流量大且具彎道等特殊地理環境，必須輔以「強制性號誌」。交通處目前已完成現場勘查與初步設計，包含停止線退縮與桿件定位，承諾將排除一切萬難，在2月底前讓紅綠燈正式運作，提供居民最實質的安全保障。

除了硬體設施的升級，謝國樑也特別呼籲「守法、禮讓」的用路初心及文化。市府呼籲駕駛人，每一條行穿線都代表一份安全守護，行經行人斑馬線務必減速慢行，停讓行人。車輛是鐵、行人是肉，請駕駛務必禮讓路上的弱勢行人。

謝國樑也提醒行人，在通過路口時，應隨時注意左右來車，專心迅速通過，唯有人車共同努力，才能打造真正的友善之都。

交通處表示，中正路、正榮街口將列為最優先施工項目，後續將持續觀察號誌啟用後的交通流量與行人動線，確保改善措施一步到位。