頻傳行動電源起火！北捷籲搭車勿使用 釀失火將依法究辦求償

北捷呼籲旅客搭捷運時勿使用行動電源，避免發生冒煙自燃情況。（北捷提供）

近日台北捷運板南線列車發生行動電源突冒煙事件，旅客使用滅火器撲滅火勢，導致車廂瀰漫濃煙，引起旅客驚慌逃竄，北捷今（23日）表示已在各車站配置應變工具以即時處置，呼籲旅客進入捷運系統請勿使用行動電源，並妥善保管，若因使用或保管不慎致發生失火情事，將依法究辦及進行求償。

北捷公司今日表示，1月16日晚間板南線列車發生行動電源冒煙，旅客使用滅火器噴灑，車廂充滿濃煙，引起旅客恐慌，車上約450名旅客須換乘後續列車；此事件與日本東京地鐵日比谷線本月21日上午發生的行動電源起火事件類似，後者火舌幾乎燒到頭部高度，造成列車一度全線暫停行駛，幸無人傷亡。

北捷已在117站配置滅火應變工具。（北捷提供）

為防範類似事故，北捷已於全線117個車站配置行動電源滅火緊急應變工具，包括鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水，供站務人員第一時間處置；北捷也呼籲旅客，進入捷運系統請勿使用行動電源充電，應選購符合國家標準、通過檢驗的合格產品，並避免攜帶變形或異常發熱的行動電源，若因使用或保管不慎致發生失火等實質造成公共危險的情事，將依法究辦及進行求償。

若行動電源起火，可浸泡冷水快速降溫，並通報警消。（北捷提供）

北捷強調，行動電源自燃不僅危及行車安全，也可能造成其他旅客恐慌與列車延誤，影響大眾搭乘權益，提醒旅客妥善保管個人電子產品，遵守相關規範，共同維護大眾運輸安全。依消防專業指導，鋰電池一旦發生熱失控，可將起火的行動電源浸泡冷水快速降溫，並立即通報110、119處理。





