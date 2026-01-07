頻尿夜尿非單純老化！攝護腺癌5年存活率差近3成 早期診斷成關鍵

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】今年75歲的林爺爺，長期受排尿困難所苦，原以為只是單純年紀大、攝護腺肥大所致，直到抽血檢查發現，林爺爺的攝護腺特異抗原（PSA）偏高，才進一步揪出潛藏的早期攝護腺癌。收治該病例的台北慈濟醫院泌尿科醫師蔡曜州指出，攝護腺癌初期症狀與良性攝護腺肥大非常類似，若未及時檢查，容易錯過治療的黃金時機，若確診攝護腺癌步入中晚期，就會影響治療預後。

排尿異常別當老化 三分之一患者確診已晚期

蔡曜州醫師指出，根據衛福部癌症登記報告顯示，攝護腺癌在台灣男性癌症發生率中名列前茅，但仍有超過三分之一患者，確診時已是第4期。而排尿不順、尿流變細、夜尿、頻尿、血尿或尿失禁等症狀，常被誤認為老化或攝護腺肥大，導致延誤就醫，使得攝護腺癌很難早期被精準診斷。

早晚期存活率差近3成 影像融合檢查提升早期診斷力

蔡曜州醫師表示，根據國健署資料，全國早期攝護腺癌的5年存活率約為80.74％，但一旦攝護腺癌進入晚期，存活率就馬上降至49.53％，兩者差距近3成，凸顯及早篩檢與精準診斷的重要性。

在診斷工具的選擇上，蔡曜州醫師提及，傳統的經直腸超音波切片，準確度較低，常有誤判或需重複切片的狀況；現在有核磁造影與超音波影像融合攝護腺切片，利用3D影像融合技術，將核磁造影顯示的病灶與超音波影像重疊，讓切片不再是隨機取樣，提高診斷準確度，減少不必要的重複切片，對於及早發現癌變具有實質幫助。

排尿異常別輕忽 高風險族群應及早評估

對於病程已進展或高風險的患者，治療往往可結合多種方式，包括手術、放射線、藥物或荷爾蒙治療，並依個別狀況調整策略。蔡曜州主任強調，對於晚期攝護腺癌的治療，並非單一療法可完成，提醒男性對於自身排尿功能異常，不應視為單純老化，特別是具有家族史的高風險族群，更應提高警覺，主動接受專業評估與相關檢查，才能有效把握治療的黃金時期。

