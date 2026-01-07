頻繁應對共機擾台飛行員負荷大 軍方：飛行員輪班應有足夠休息

照片非當事人。資料照為空軍慶祝八一四空戰勝利88週年，2025.8.14於臉書FB粉專發布F-16發射AIM-120C先進中程空對空飛彈等畫面。截自中華民國空軍臉書粉專



空軍第五聯隊一架F-16 V Block 20單座戰鬥機於昨天（1/06）晚間失事墜海，上尉飛行員辛柏毅失蹤，外界關切空軍是否為頻繁應付共機擾台，造成飛行員負擔過大，空軍督察長江義誠今天（1/07）指出，飛行員任務派遣有一定的規範，人員一定要有足夠休息並採輪班制，而辛柏毅出國蜜月後，返國後再1月3日與4日已在家休息2天，5日才回部隊上班，6日的飛行任務序列也是前一兩天就預劃好的，並不是臨時派遣。此外，先前針對中共派出無人機與運-8等大量慢速機消耗台灣的空防能量，空軍已經下令改採慢速機對應慢速機的策略，以保留戰機飛行員的體力與戰鬥機的機件等成本消耗。

廣告 廣告

空軍司令部2026.1.7於花蓮空軍基地舉行記者會，由督察長江義誠少將（中）主持，說明第五聯隊編號6700的F-16V Block 20單座機失事最新情況。截自空軍司令部直播

空軍司令部今天上午在花蓮空軍基地舉行臨時記者會，說明6700號機F-16V Block 20失事事件。有記者問到，近期中共對台軍演以及先前「聯合戰備警巡」等，都常在台灣東部沿海實施操演，因為每次都是花蓮基地的戰機起飛，執行應對共機的任務，擔心是否過度出勤或造成飛行員的疲勞。

空軍花蓮基地第五聯隊上尉飛行官辛柏毅現年29歲，飛行總時數已達611小時又25分鐘，F-16機型飛行時數371小時又35分鐘，已是成熟飛行員。空軍司令部提供

空軍督察長江義誠少將說明，關於任務疲勞、飛行的疲勞的部分，其實空軍司令部非常的重視，所以空軍都有要求各飛行聯隊，針對飛行員任務的派遣，一定要按照我們相關的這個規範，人員一定要有足夠休息並採輪班制，這方面都有做風險的管控。

不過，江義誠強調，針對共機的襲擾，「是我們空軍應當負擔的職責，所以我們是義不容辭，一定會針對共軍任何的襲擾或是軍演，空軍一定會做相對應處的處置。」

中共解放軍運-8G「高新三號」遠程電子干擾機2018.4.26在台海周邊空域活動，資料照，國防部。

而也有記者問到，由於上尉飛官辛柏毅才剛結束去芬蘭度蜜月返國，花蓮第五聯隊是否臨時派飛任務？是否休假回來後需要有複訓的規定？

對於人員的休假，江義誠說明，飛官辛柏毅在1月2日度完蜜月返國之後，1月3日與4日就休假在家，然後1月5日就回來部隊上班。在1月6日號的時候，早上第五聯隊就幫他安排一批雙座帶飛任務，後座有教官，執行情況都正常。所以說，當天晚上聯隊也就依照序列來派遣辛柏毅進行夜航的訓練任務。江義誠強調，這個序列都是前一、兩日都已經預劃好的，所以不是臨時派遣的。

日本防衛省統合幕僚監部2022.8.30公布中共解放軍TB-001偵察/攻擊型無人機動向，穿越宮古海峽後，接近台灣花東外海空域。日本防衛省

至於應對共機頻繁襲擾台灣周邊空域，甚至派出大量無人機等慢速機來消耗台灣的戰鬥機能量與飛行員，也傳出軍方先前已有律定，「以慢制慢」，也派出P-3C或甚至C-130H運輸機等慢速機來應對。國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌認同這種做法，確實可以節省戰機維保與避免飛行員的疲勞。

舒孝煌也指出，先前國防院也有提議，將慢速機三機隊簡化為兩機隊，甚至可以考慮在汰換較舊的機型時，選購民用ATR-72的改裝版本，適合進行監控長時間的留空任務，裝上相對便宜的紅外線監控設備等，就可以兼做「海洋巡邏機」，監偵海上共艦或海警船等目標，也可以對應監控中共慢速機。

更多太報報導

F-16V飛官辛柏毅3度喊跳傘 空軍：還無事證可證明有執行

暖心一幕！搶救辛柏毅 安捷航空連夜集結「帶教官回家」

F-16V戰機MMC任務電腦故障 資深飛官：多種情況易導致空間迷向