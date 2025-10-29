頻繁折扣戰被視「滯銷品」 Coach改攻Z世代鹹魚翻身
1941年創立於紐約的時尚品牌Coach，2010年代期間，曾經歷過品牌危機。當時這個有雙C花紋logo的品牌，因為在商場頻繁打折，一度被視為過時、滯銷品。Coach在新的創意總監上任後，展開「翻身計畫」，重新鎖定Z世代客群，銷售才從谷底翻身。
在時尚產業的競爭浪潮中，曾經風靡一時的輕奢品牌Coach近年來成功翻轉頹勢，重新贏得年輕消費者的青睞。這個曾因滿版雙C Logo花紋而廣為人知的品牌，經歷了市值蒸發、消費者流失的低谷後，透過創新設計、精準的品牌定位以及聚焦Z世代消費者等策略，實現了驚人的復甦。Coach不僅調整了產品風格，還改變了折扣策略，甚至收購前競爭對手Kate Spade，這一系列大膽改革讓品牌在競爭激烈的輕奢市場中重新站穩腳跟。
在1990年代末至2000年代初，Coach的經典滿版Logo包曾是魅力女性的必備單品。然而，隨著Logo狂熱退潮，Coach遭遇重挫。缺乏創新的風格和商場隨處可見的過季商品，都讓Coach變得太普遍也失去了品牌魅力。伯恩斯坦研究公司的Aneesha Sherman表示，曾經有段時間顧客走進店裡會直接拿到20%可全店使用的優惠券，這種策略長期下來拖垮了品牌整體價值。
2012到2014年期間，Coach市值蒸發近60%，並眼睜睜看著消費者轉而購買其他輕奢品牌，如Michael Kors和Kate Spade。歐睿國際的Fflur Roberts認為，Coach當時似乎失去了一些光環，品牌的傳統和產品價值都像被稀釋了。
幸好Coach之後進行了大刀闊斧的改革，找來新任創意總監，導入更年輕的風格。新產品不再有厚重的Logo，也逐步取消太頻繁的打折策略。Coach執行長Todd Kahn強調，他們聚焦更少的主題，無論在產品還是品牌敘事上，都非常明確地鎖定全球永恆Z世代消費者。他們不再欺騙自己，使用企業常講的藉口，說什麼每個事業單位、每個市場都像雪花一樣獨一無二。
2017年，Coach收購了前競爭對手Kate Spade，同年10月還把母公司改名為Tapestry。到了2021年，這個變身後的Coach銷售成長16%，還比疫情前成長15%。同年，Tapestry 74%的營收來自Coach，過去五年Tapestry市值擴增約140%。
Coach最大的翻身祕訣是緊抓Z世代年輕人的心，同時搭上網紅宣傳以及Y2K懷舊熱潮，慢慢找回新的品牌價值。伯恩斯坦研究公司的Aneesha Sherman表示，在這個產業裡，能把這種普通商場品牌、已失去光澤的品牌重新提升為可信的奢侈競爭者，是非常非常罕見的。
其餘客製化設計，像是胸針、包包飾品也很受Z世代歡迎。品牌甚至大膽嘗試沉浸式概念店，就是為了增加年輕人上門消費的機會。Brooklyn包被全球購物平台Lyst評為2024年第四季最熱門商品，品牌整體需求同比暴增332%。Coach已連續兩季雙位數成長，調查顯示北美近90萬的顧客中，有超過三分之二是Z世代或千禧世代。
Coach執行長Todd Kahn認為價格能讓消費者負擔得起也是重要因素，他表示一個人不必存3-4個月薪水才能買包，這正是他們成功的一部分。Coach因此推出不同預算需求的包款。相比之下，擁有多個奢侈品牌的LVMH則銷售下滑。
不過Coach也並非毫無挑戰，像母公司一半產品在亞洲製造可能面臨關稅衝擊。長期而言，也需要擴展產品線，才能與新崛起的網路直售品牌做競爭。Coach執行長Todd Kahn提到，明年或未來5年，全球每年都有約2500萬名女性年滿18歲，這些都可以在他們主要市場中有能力購買100美元以上的手提包。現在的Coach野心勃勃，希望每位剛成年的年輕女性第一個想買的就是它們的包包。時尚產業流行指針，似乎跟著Z世代的喜好就不會出錯。
更多 TVBS 報導
醜鞋翻身變潮鞋！ Crocs洞洞鞋 成中國Z世代潮流
艾瑪史東、鄭好娟都在揹！盤點LV秋冬包款 經典老花不出錯
因易祥千璽生日派對爆紅！bbno$受封「6億點擊神曲製造機」宣布二度來台
辣媽蕾哈娜攜手LV時尚品牌慘賠11億！恐出脫美妝品牌持股
其他人也在看
黃仁勳開講釋利多！台股、台積電再刷歷史新高/輝達北士科築巢 概念股「借題發揮」可期/鴻家軍強攻AI鏈 乙盛建漢亮燈慶功｜Yahoo財經掃描
美股周二表現續強，四大指數連三個交易日刷新收盤新高，道瓊指數上漲0.34%，標普500指數上漲0.23%，那斯達克指數漲0.8%，費半走揚0.37%。市場聚焦輝達GTC大會利多消息，執行長黃仁勳宣布AI晶片接單金額達5,000億美元，並將為美國能源部打造7部AI超級電腦、Blackwell晶片全面在美落地生產，同時斥資10億美元入股Nokia，帶動Nokia單日股價飆漲21%，利多消息同步激勵輝達股價大漲4.98%至201.03美元創收盤新高，市值一度逼近4.94兆美元；微軟則因入股OpenAI、持續推進Azure雲端服務面的合作，而讓股價跳空漲近2%，也創下收盤新高，雙巨頭齊揚激勵科技股氣勢延續。台積電ADR同步上漲1.1%。亞股表現漲多跌少，日股勁揚1,088點收51,307.65點，突破5萬1千點關卡再創新猷；在多位重量級政商人物接連訪韓題材帶動市場情緒，韓股上漲1.76%，站穩4千點關卡；陸港則走勢分歧，上證指數小漲，港股走弱。台股今（29）日承接美股強勢氣氛，盤中最高觸及28,395點再寫新紀錄，終場上漲345.63點收28,294.74點，成交量放大至5,789.93億元。權值股領軍強攻，台積電(2330)再創1515元盤中新高價，收在1505元也創新歷史收盤新高；鴻海(2317)強漲至260元，市值衝破3.6兆元，日月光投控(3711)續漲逾4%。盤面焦點除鴻家軍外，AI、封測、半導體及被動元件族群齊揚；記憶體股旺宏(2337)爆量強漲、南亞科(2408)衝上波段新高，電源族群康舒(6282)放量續強，整體市場氛圍多頭氣盛，指數與台積電雙創歷史天價。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前
大摩喊加碼！這「晶圓代工廠」飆漲停炸量34萬張 攜手中工同登量價雙增王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（27）日終場收在27,993.63點，上漲461.37、漲幅1.68%。根據摩根士丹利（大摩）最新出具報告顯示，看好DDR4...FTNN新聞網 ・ 1 天前
超車大摩目標價！這檔「連5漲寫歷史新高」成強勢股王 法說會前衝一波
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股昨（28）日下滑44.52點，收在27,949.11點，跌幅0.16%，成交金額5339.31億元。電源供應器廠光寶科（2301）受惠AI浪潮持...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
台股飆2萬8企業卻「跌多於漲」阮慕驊揭關鍵
[NOWnews今日新聞]美股近日屢創新高，而台股也跟著一路飛起，台股今（28）日早盤開低走高，盤中再度飆上28000點關卡，昨日最高點則觸及28196.33點，不斷寫下新紀錄。但財經專家阮慕驊點名，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
搭記憶體漲價順風車！「晶圓代工大廠」股價翻倍漲 今遭三大法人重砍7.4萬張...提款24億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（28）日開高走低，早盤一度衝上2萬8千點大關，終場翻黑下挫至27,949.11點，下跌44.52點，跌幅0.16％。據證交所盤後...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
台股站高點不能進場？吳淡如揭「慘賠案例」提醒投資人
財經中心／李明融報導台股今天持續維持今年強勢， 今天（27日）連假後再度開高走高，終場勁揚461.37點，收27993.63點，成交值新台幣5480.51億元，今年有望挑戰28000點大關，續寫收盤新高紀錄，然而在股市高點之際，有人認為可能會有過熱的風險，對此，知名作家吳淡如指出，市場未必會搭理做空者，股市仍有可能走漲，強調股市大約有七成時間是牛市，真正的熊市只佔三成，另外，他也提醒投資人要建立自己的交易紀律、分析能力、或時間精力，讓時間和複利替自己存退休金，或是另一種創富途徑。民視財經網 ・ 1 天前
馬斯克恐離開特斯拉？董事會致函警告股東 年度股東大會11月6日登場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導特斯拉（Tesla）董事會主席丹霍姆（RobynDenholm），周一（27日）致函股東警告，若執行長馬斯克（ElonMusk）提出的1兆美元...FTNN新聞網 ・ 1 天前
錢鏡你家／一手台積電、一手美債ETF 億元教授揭既簡單又粗暴的致富法
美國聯準會預期10月與12月有機會再降息3碼，市場掀起債券回溫話題。債蛙的春天快來了嗎？億元教授鄭廳宜透露自己與兩個女兒共持有逾2000萬元美債，從不擔心被套牢。他認為美債正迎來兩大利多，將耐心等到20年期公債殖利率跌破3%再考慮賣出，同時看好台股與台積電明年仍是多頭格局。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
取錢不容易／獨家！退股手搖飲沒收到錢 ㄚ頭打法律戰索討666萬
曾被封為「副業女王」的丫頭詹子晴，近年跨足電商、餐飲、投資領域，商場表現亮眼。然而，丫頭2016年共同創立的手搖飲品牌「不要對我尖叫」，近期風波不斷；據了解，2023年她退出該品牌經營與股東身分後，原本應可領得新台幣6,666,600元退股款，之後卻未收到款項。今年3月她向法院聲請強制執行獲准，只是得面臨冗長程序，要拿到錢恐怕還需要一段時間。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
17個交易日只買超1天！0050遭外資痛揍 10月「失血446億」被狂倒72萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（28）日收27,949.11點，跌44.52點或0.16%。外資昨日提款台股逾271億元，其中賣超台積電8298張，結帳金額高...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
資深分析師信心爆棚！台積電挑戰2500元、十年內3千元
台積電屢創新高，衝上1,500元之後還能漲到多少？知名分析師杜金龍長線看好台積電，預估明年4月將是這一波的高點，接下來股價會隨著EPS增加而成長，若EPS在2027年達到100元，主升段本益比25倍，台積電將挑戰2,500元，但首要目標是先突破1,560元，接著持續往上攻堅。中時財經即時 ・ 1 天前
記憶體熱瘋！旺宏連2漲停…今再飆半根「爆量33.8萬張」登冠 南亞科、力積電接力霸榜中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美國AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）在GTC技術大會（GPUTechnologyConference）上宣布，將與美國能源部合作打造7台全新的人工智慧...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
台股一度飆到28386點新高！市值破91兆 專家示警：小心套牢
黃仁勳加持！台積電（2330）今（29）日股價衝上1515元天價，帶動台股漲逾400點最高觸及28386點，市值一度衝破91兆元，專家表示，台股尚未過熱。不過若出現創高且爆量的情況，要留意高檔獲利了結的賣壓。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
【Yahoo早盤】台股攻上2萬8再創新高 分析師陳石輝：多頭續航、宜換股操作
台股再創新高，今（29）日盤中一度突破28,286點，上漲逾300點，再創下歷史新高。運達投顧分析師陳石輝指出，現階段應掌握資金輪動節奏，這個階段不是空頭，而是換股操作的時機。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前
黃金閃崩破4000美元 空手能買？專家揭牛市3大致命破綻
國際金價近日劇烈震盪，週一（10月27日）亞洲交易時段，現貨黃金價格跳空大跌逾50美元，報每盎司4058.61美元。紐約早盤更一度重挫近3%，至每盎司3993.81美元，失守4000美元大關，主因美中貿易緊張局勢緩和，市場避險情緒急轉直下。中時財經即時 ・ 1 天前
美中經濟戰落幕？CNN認不樂觀：恐在供應鏈上更仰賴中國
據《CNN》報導，最新一輪美中貿易摩擦起因於北京宣布限制稀土礦物出口。稀土是智能手機、綠能、半導體、電動車、先進國防裝備等高科技產業的關鍵原料，中國長期壟斷全球供應。事實上，中國早在30多年前便開始設立出口管制制度，如今更藉此作為外交籌碼。美國財政部長貝森特（...CTWANT ・ 1 天前
現在不賣等何時？ 金價崩跌 大咖喊話獲利了結
今年來漲勢兇猛的黃金價格，近來卻急遽崩跌，上周二盤中一度重挫逾6%，創下12年來單日最大跌幅，本周一（27日）更進一步失守4000美元大關。然而在許多投資人急著進場「撿便宜」之際，菲律賓央行官員卻強烈建議，應盡快把握當前的高價位獲利了結，更疾呼，「現在不賣還等何時？」中時財經即時 ・ 1 天前
「主動式ETF股王」太猛！00981A盤中飆破15元天價 網崩潰：還沒上車
主動式台股ETF股王「主動統一台股增長（00981A）」今(28) 日早盤一度衝到15.11元，漲2.58%，在主動式台股ETF中唯一漲超過2%，且漲幅居所有台股ETF之冠。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
大股東賣了！南亞科遭台塑三寶出脫7.5萬張 落袋74億元
南亞科（2408）股價飛漲，大股東台塑（1301）、台化（1326）以及台塑化（6505）今（28）日公告，日前各自處分南亞科2.5萬張股票，3家公司合計出脫7.5萬張，獲利達74.05億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股上二萬八！3.7萬人凍未條搶進ETF 總人數飆破1144萬創新高
大盤頻創新高，台股ETF買氣持續升溫！根據集保戶股權分散10月23日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加3萬6930人，統計總人數來到1144萬9063人創下歷史新高，相當於台灣每兩人就有1人買台股ETF，顯示出台股ETF已成國人投資標配。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前