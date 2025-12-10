頻繁挑釁！中俄戰機無預警闖日韓空域 引地區緊張

圖／達志影像美聯社

中國與俄羅斯的軍機，周二(12月9日)在沒有提前通知的情況下，突然闖入南韓的防空識別區，以及日本四國外海，引發日韓高度關注。中俄事後聲稱這是在東海與西太平洋展開的兩國「第十次聯合空中戰略巡航」。日方直批相關做法是對武力展示，威脅國家安全。日本防衛大臣週三也召開緊急記者會，駁斥中國官媒，對於共機上周六(12月6日)以火控雷達鎖定日方戰機的合理化辯解，並再次要求中方必須防止類似危險行為重演。美國國務院也首度發聲，直批中方作法無益於地區和平穩定，並重申美日同盟穩固。

週二(12月9日)一大早，至少5架俄羅斯戰機與10架共機，在沒有任何預告的情況下，選擇來到東海與西太平洋展開所謂的「第十次聯合空中戰略巡航」。

期間更無預警闖入南韓的防空識別區，以及日本的四國外海，引發兩國高度關注。

韓聯社主播：「中國和俄羅斯的軍機，一度大規模無預警進入我們的防空識別區，我國軍方隨即派出戰機升空，以防萬一。」

南韓證實中俄兩國軍機在其防空識別區內停留了一個多小時才離開；日方更公布監控照片與航跡圖，透露中俄軍機並未進入日本領空，也全程掌握兩國軍機動態。

日本防衛省更指控中俄戰機聯合飛行作法，是明確策畫針對日方的示威行動，同時構成安全保障上的「重大關切」。

日本官房長官 木原稔：「(中俄)兩國反覆進行聯合轟炸機飛行，表明其在日本週邊地區的活動範圍擴大、強度增加，我們不得不將其視為對日本的武力展示。我們認為此事嚴重威脅國家安全。」

但來自中方的挑釁行動，還不只這一遭。

上周六在沖繩周邊海域，解放軍航母「遼寧艦」的殲-15艦載機，對於目視無法看到，卻屬於飛彈射程範圍內的日方戰機照射雷達事件，日本防衛大臣週三(12月10日)召開緊急記者會，再次要求中方必須防止類似危險行為再次發生。

日本防衛相 小泉進次郎：「問題的核心在於，儘管日方已對(解放軍)侵犯領空行為，採取了適當的反制措施，但中方仍進行了約30分鐘的間歇性雷達鎖定。我們將繼續強烈要求中方，防止此類超出安全飛行必要範圍的危險行為，再次發生。」

日本之外，美國國務院周二也首度發聲，指出中方行為無益於地區和平穩定。並重申美日同盟處在前所未有的牢固狀態。。

共軍101艦：「我編隊將按計劃組織艦載機飛行訓練。」

日本照月號驅逐艦：「收到你的訊息。」

中國官方媒體週二(12月9日)曾公布這段兩國船艦之間的無線電錄音，試圖藉此反控日方早前所稱，沒有收到中方「提前通報訓練海空域」的說法是謊言。

中方還指控日方飛機闖入中方劃設的演訓區域，兩國飛機最接近不到50公里，大約等同台北到中壢的距離。

日本防衛相 小泉進次郎：「然而，自衛隊並未收到關於遼寧艦艦載機訓練規模，或訓練空域的具體信息。此外，也沒有任何航行通告指明訓練的時間、地點或經緯度，也沒有提前向其他艦艇發布任何航行警告。因此，信息不足，無法避免危險。」

日方指出，中方所謂的通報，與「雷達鎖定」事件幾乎同時間發生，而且中方完全無視日本防衛省，曾針對中方的所謂通報，表明沒有同意訓練。再加上共軍遼寧艦編隊當時已經抵進日本沖繩周圍海域。日相強調，不論中方有沒有通告，日本自衛隊派出飛機，執行「對領空侵犯措施」的任務，屬理所應當。

日本防衛相 小泉進次郎：「日本航空自衛隊F-15戰鬥機，在執行針對侵犯領空行為的反制措施時，並未對中國遼寧號航母上的艦載機，使用雷達。」

日方同時駁斥中國媒體所聲稱，當時日方戰機也曾用雷達鎖定殲-15的說法。學者分析坦言，中方持續的挑釁，屬於高層授意的故意行徑。

「日本戰略研究論壇」（Japan Forum for Strategic Studies）研究員 紐夏（Grant Newsham）這就是中國在過去15年來一直在做的事情。試圖讓日本人開第一槍。這將使中國能夠說『好吧，是你們先開始的。現在我們別無選擇。』但日本尚未上當。這肯定是從上層指導的，符合中國最近對日本施加的一系列更廣泛的壓力、騷擾和霸凌。」

而北京當局對於日本的經貿以及旅遊娛樂產業的施壓，也持續增溫。例如才剛藉由「1.4萬張空椅子」的全規模演出，來應對上海演唱會遭「不可抗力」取消的日本樂壇天后濱崎步，周二發布IG限動，表明下月10日在澳門的演唱會也將取消，並對此感到遺憾。

至於才剛恢復載客不到半年的中日渡輪「鑒真號」，也在上周二(12月2日)結束從大阪回返上海的班次之後，宣告原定上周六(12月6日)的上海赴日航班，以及之後所有航班都將停航。

