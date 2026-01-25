頻繁染髮恐害白髮長更多！醫揭「關鍵原因」 很多人都該停手了
演員陳庭妮日前在社群分享從19歲開始染髮，一路染到某天照鏡子突然被冒出的白頭髮嚇到，這才驚覺該讓頭皮好好喘口氣，決定暫時停止染髮。這番話引起許多人共鳴，因為在追求時尚造型與遮蓋白髮的同時，往往忽略頻繁染髮對身體帶來的潛在負擔。
染髮劑進入身體 比想得更深入
皮膚專科廖朝瑜醫師指出，很多人以為染髮只是頭髮表面的事，其實不然。當染髮劑塗在頭上時，化學成分會透過頭皮上密集的毛囊進入身體，接著順著血液循環抵達腎臟，最後經由膀胱排出體外。有些染髮劑含有的對苯二胺會造成接觸性過敏性皮膚炎或蕁麻疹，嚴重時甚至可能產生化學性白斑症。
廖朝瑜醫師表示，若對染髮劑中的成分過敏，輕則頭皮發癢、刺痛，重則出現紅腫、脫髮，極少數嚴重案例甚至可能引發呼吸困難或腎臟問題。值得注意的是，如果染髮太頻繁，身體來不及代謝這些化學物質，反而會傷害毛囊裡製造黑色素的細胞，結果就是白髮越長越多，形成惡性循環。
讓頭皮休息 才是真正護髮之道
衛生福利部食品藥物管理署建議每次染髮間隔3個月以上，廖朝瑜醫師也建議，最好間隔3至6個月，讓身體有時間把化學物質代謝掉，也讓受損的頭皮細胞慢慢修復。在選擇染髮劑時，盡量避開黑色或深褐色，因為顏色越深，對苯二胺和重金屬含量通常越高。染髮前一定要做皮膚過敏測試，可以在手腕內側或耳後塗一點染劑，確認沒有紅腫癢才使用。
廖朝瑜醫師提醒，染髮時記得在髮際線抹上凡士林或專用的頭皮隔離液，避免染劑直接碰到皮膚。染完頭髮後要多喝水、多上廁所，幫助身體盡快排出化學物質，平常也可以多吃新鮮蔬果提升代謝力。如果頭皮有傷口、正值生理期或懷孕、曾經對染髮劑過敏，就先別急著染髮。追求美麗沒有錯，但懂得給身體喘息的空間，才能長久地維持健康和自信。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康、圖片來源：motionelements）
延伸閱讀：
·染髮劑不是停愈久效果愈好！ 醫點名「7種人」不宜染髮：女性生理期入列
·「5習慣」讓白頭髮長慢點！醫證實有用 小心定期染髮、用燙髮器都是地雷
其他人也在看
孩子突滿身紅疹？醫揪「這1種衣服」很暖卻超雷 還可能愈來愈癢
最近天氣轉涼，雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師分享，診間看到不少身體冒出紅疹的小病患。很多爸媽急著問：「醫師，是不是過敏？還是傳染病？」結果仔細詢問病史，最近常穿有「內刷毛」衣服！ 為什麼不建議直接穿刷毛衣/毛衣？ 顏俊宇指出，雖然刷毛保暖，但對皮膚敏感或有過敏體質的小朋友來說，這可能是皮膚的災難！ 1、摩擦刺激：刷毛的化纖材質較粗糙，直接接觸皮膚會造成物理性刺激，引發接觸性皮炎。2、悶熱不透氣：這種材質保暖力強但排汗差。孩子活動量大，汗水悶在裡面，極容易誘發熱疹（痱子）或讓蕁麻疹大發作。 別忘了內層重要性 建議「洋蔥式穿法」 不管天氣多冷，顏俊宇建議，接觸身體的第一層（內衣）請務必選擇「純棉質」！純棉吸汗且親膚，能作為皮膚的屏障，外層再套上刷毛衣或保暖毛衣，這樣既能保暖，又能避免材質直接刺激皮膚。 如果紅疹已經發作 居家護理這樣做 1、洗澡水溫不過高：過熱的水會洗掉皮膚保護油脂，讓紅疹更癢。2、簡化清潔：建議不要使用過多的沐浴乳或泡泡浴，用清水帶過即可，減少化學物質二次刺激。3、關鍵保濕：沖乾淨後，趁身體還微濕、水分還留在皮膚表面時，趕緊全身塗抹成分單純的乳液，鎖住水分並修復屏常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事
社會中心／張予柔報導桃園市桃園區藝文特區今（26）日清晨發生一起墜樓事件，一名年約65歲的婦人被發現墜落在住家大樓外，警消獲報趕抵現場時，確認已明顯死亡。由於事發時間接近清晨，家屬當時仍在睡夢中，直到民眾發現異狀報案，整起事件才曝光，詳細原因仍有待警方進一步釐清。民視 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
一票人洗頭錯了！美髮師曝「沒有油臭味」關鍵 網驚：30歲才知道
洗頭髮是許多人每天洗澡都會做的事情，不過正確的洗髮步驟，除了能夠清潔頭皮，還能保持頭皮沒有油味。一位女子近日表示，自己每天洗頭都很用力搓洗兩遍、各5分鐘以上，但隔天都會有油味，不像美髮店洗頭一樣持久，讓他忍不住好奇背後原因，貼文曝光後引發熱議。有美髮師則說明，洗頭時不能在頭皮起泡，而是把泡沫均勻搓開、洗到每個地方，「主要就是泡沫一定要在髮尾搓開，不能在頭皮起泡，過幾天後頭皮味很重就算了還會很癢！」中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
活了30才知道！她每天洗頭仍飄油味 美髮師解答驚呆眾人：少關鍵1動作
不少人都有每天洗頭的習慣，但常常才洗完沒多久，頭皮又開始出油，甚至飄出陣陣油味，讓人誤以為清潔不夠。一名女子分享，自己每天洗頭都非常用力，連續搓洗兩遍、每次超過5分鐘，但隔天頭皮仍會出現油味，完全不像在美髮店洗完能維持清香好幾天，讓她忍不住好奇背後原因。貼文曝光後，引發大量討論，甚至釣出專業美髮師現身解答。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發表留言
有片／12歲長男照顧5弟妹累喊「想當一天次男」 父母挨轟！媽怒嗆網友
日本綜藝節目《偵探！騎士搜查網》日前接到一封心酸來信，一名12歲男孩因雙親忙於事業，必須獨自照顧5名弟妹並操持家務，他羨慕同學能自由玩耍，希望能卸下長男身份休息一天，節目組於是派出日本諧星雙人組「霜降明星」27歲成員晟也（せいや）代班。體驗完超負荷的育兒日常後，他心疼地抱住男孩，感慨「你還只是個小孩，不用這麼快變大人」，離去時臉上已全無笑容。近期播出後點燃網友怒火，不少人痛批這對社長夫妻「失職」。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 2則留言
孩童狂冒紅疹「病例大增」 醫揪1類衣服是元凶：皮膚災難
【緯來新聞網】近日不少孩童身體冒出紅疹，許多家長急著帶去診所檢查，擔心是過敏或傳染病，但追問下才發現緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48則留言
外籍移工怎存錢？他揭「同事真實狀況」：房子買2間了
台灣不少地區都可見到外籍移工，近日有網友分享，他在南勢角地區發現很多外籍移工，且附近餐廳的價格都不便宜，但仍有不少移工前往消費，讓他好奇拋問「這種情況下外籍移工都是怎麼存錢的啊？」貼文曝光後，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
台灣人日本新潟滑雪受困！6遊客暴風雪中挖洞露宿一夜 均獲救無人受傷
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導日本新潟縣南魚沼市25日發生滑雪意外，有一組由中國與台灣的男性遊客組成的6人滑雪團，在誤入管制區域後迷路受困後，透過友...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
羽絨外套一洗就塌？專家曝很多人「第一步就錯」 1動作會害保暖歸零
天氣一冷，羽絨外套幾乎天天穿，不小心沾到污漬、領口變黃，就開始猶豫：「這件是不是又要送洗？」陳映如-Sona Queen的生活筆記本分享，其實，多數羽絨外套不一定要送洗衣店，只要掌握正確清潔方式，在家就能輕鬆處理，還能避免反覆乾洗傷害羽絨與布料。 羽絨外套清潔前 先做對這一步 在動手清洗前，記得先檢查細節。陳映如指出，拉好拉鍊、黏好魔鬼氈是關鍵，能避免清洗過程中勾破表布，延長外套壽命。接著將外套整件浸濕，針對領口、袖口等容易髒的部位，可少量使用洗衣精搭配軟毛洗衣刷輕輕刷洗，不需要太用力，避免破壞防潑水塗層。刷完後靜置約5-10分鐘，讓清潔劑發揮作用，再進行機洗。 丟進洗衣機前 模式一定要選對 許多人洗壞羽絨外套，其實都是洗衣模式選錯。陳映如建議，選擇洗衣機的「柔洗」或「弱轉速」模式，降低對羽絨結構的拉扯。脫水時間也不宜過長，30秒即可，目的是甩掉多餘水分，而不是把衣服脫到全乾，過度脫水反而容易讓羽絨結塊、失去蓬鬆感。 晾曬與恢復蓬鬆度 才是關鍵重點 洗完後的處理，會直接影響羽絨外套穿起來是否保暖。陳映如提醒，晾曬時請避免放在強烈陽光下直曬，建議選擇陰涼、通風處自然晾乾。當外套半乾時，可常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
浙江台州一對夫妻近日雙雙因全身出血被送進了醫院ICU（急重症病房），這對夫妻稱，他們是吃了網購娃娃菜後全身多處出血，妻子...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 4則留言
影/桃園藝文特區豪宅65歲紅衣女墜樓亡 生前曾與老公有口角
今（26日）清晨5點51分左右，桃園市藝文特區、「中茂新天地」購物中心附近，一處高檔社區發生墜樓頭顱破裂身亡事件，畫面也被路過民眾拍下分享到地方粉專「桃園大小事」，後經證實該名的死者為該社區65歲女住戶，墜樓時還穿著紅衣，跟她同住的家人醒來發現噩耗悲慟萬分，據了解，墜樓前曾與老公發生爭吵，墜樓確切原因警方仍在調查。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
支語警察稱「沒事」是大陸用語 揭台灣人都說「這三個字」網傻眼
近年來，隨著抖音、小紅書等中國社群平台在台灣的影響力擴大，不少源自中國大陸的華語詞彙逐漸進入台灣日常生活，也引發部分網民對「文化入侵」的疑慮。港台網路圈中，常以帶有貶義的「支語」一詞，指稱並區分來自中國大陸的用語，相關討論屢屢引發爭議。鏡報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
碎紙是回收還垃圾？環保局解答了 丟錯最高罰6千元
碎紙是回收還垃圾？環保局解答了 丟錯最高罰6千元EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
托運貼紙沒撕恐害行李迷路 交通部提醒
[NOWnews今日新聞]寒假開跑、春節假期將至，不少民眾已規劃出國行程，但行李箱上的託運貼紙沒撕，可能會影響旅遊好心情！交通部今（25）日發文提醒，行李箱上若還留有舊的託運貼紙，一定要先撕除，否則可...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
比攀101還猛？國道目睹「真人走鋼索」 全網看傻：心臟快跳出來
就在美國攀岩好手艾力克斯・霍諾德徒手登上台北101之際，有民眾行經國道1號南下中壢段五楊高架時，意外發現高壓電纜上竟有人在行走，畫面曝光後迅速引發熱議，直呼這難度完全不輸攀登101。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10則留言
修杰楷閃兵停工3個月「離開台灣」 陪賈靜雯踩點網紅麵館被補獲
賈靜雯飛往成都拍攝新電影《小自由》，身為「寵妻魔人」的修杰楷近來因閃兵事件停工，仍愛相隨，夫妻倆趁空檔穿情侶裝吃網紅麵館，被網友誇讚相當「接地氣」。有民眾昨（26日）在成都當地的網紅麵館捕捉到野生的賈靜雯、修杰楷，兩人超有默契地穿上「黑色皮衣＋牛仔褲」的情侶裝，排排坐在狹小的座位上大啖美食。畫面曝光自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
獨家／葛西健二低調再度當爸！接三歲童下課吃飯「滿眼是愛」超暖
據讀者表示，當晚正值晚餐時刻，在一家餐廳外看到葛西健二，帶著一個目測三歲左右的小男孩，桌子上放著書包，看起來是剛接完孩子下課。他點了兩份義大利麵，細心地為兒子準備小碗分裝，更準備了平板電腦，動作非常溫柔，父子倆對著螢幕有說有笑，氣氛溫馨。2018年葛西健二經...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3則留言
民眾黨自提國防預算「第一條就漏字」 遭批：以毀掉台灣為前提在寫
民眾黨立法院黨團不滿行政院提出的8年1.25億元國防特別預算，昨（26日）召開記者會提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出6款採購項目，總額上限為4,000億、採1年1期編列。然而這份草案卻引發質疑，不僅被發現第一條內容就有漏字、條文抄維基百科，國防部也表示內容不完整、欠缺專業評估。民進黨立委沈伯洋也列出10大問題，批民眾黨主席黃國昌寫法案的專業度可說是零，「完全是以毀掉台灣為前提在寫的」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言