頻繁染髮竟讓白髮越長越多？ 染髮劑化學物質恐傷毛囊製造黑色素細胞





【NOW健康 辰蘊如／台中報導】演員陳庭妮日前在社群分享從19歲開始染髮，一路染到某天照鏡子突然被冒出的白頭髮嚇到，這才驚覺該讓頭皮好好喘口氣，決定暫時停止染髮。這番話引起許多人共鳴，因為在追求時尚造型與遮蓋白髮的同時，往往忽略頻繁染髮對身體帶來的潛在負擔。



染髮劑進入身體 比想得更深入



皮膚專科廖朝瑜醫師指出很多人以為染髮只是頭髮表面的事，其實不然。當染髮劑塗在頭上時，化學成分會透過頭皮上密集的毛囊進入身體，接著順著血液循環抵達腎臟，最後經由膀胱排出體外。有些染髮劑含有的對苯二胺會造成接觸性過敏性皮膚炎或蕁麻疹，嚴重時甚至可能產生化學性白斑症。

廖朝瑜醫師表示若對染髮劑中的成分過敏，輕則頭皮發癢、刺痛，重則出現紅腫、脫髮，極少數嚴重案例甚至可能引發呼吸困難或腎臟問題。值得注意的是，如果染髮太頻繁，身體來不及代謝這些化學物質，反而會傷害毛囊裡製造黑色素的細胞，結果就是白髮越長越多，形成惡性循環。



讓頭皮休息 才是真正護髮之道



衛生福利部食品藥物管理署建議每次染髮間隔3個月以上，廖朝瑜醫師也建議最好間隔3至6個月，讓身體有時間把化學物質代謝掉，也讓受損的頭皮細胞慢慢修復。在選擇染髮劑時，盡量避開黑色或深褐色，因為顏色越深，對苯二胺和重金屬含量通常越高。染髮前一定要做皮膚過敏測試，可以在手腕內側或耳後塗一點染劑，確認沒有紅腫癢才使用。



廖朝瑜醫師提醒染髮時記得在髮際線抹上凡士林或專用的頭皮隔離液，避免染劑直接碰到皮膚。染完頭髮後要多喝水、多上廁所，幫助身體盡快排出化學物質，平常也可以多吃新鮮蔬果提升代謝力。如果頭皮有傷口、正值生理期或懷孕、曾經對染髮劑過敏，就先別急著染髮。追求美麗沒有錯，但懂得給身體喘息的空間，才能長久地維持健康和自信。



# 首圖來源／Freepik



