頻繁設約定帳號將被銀行監控 金管會增第二類帳戶8態樣

金管會今（3）日宣布，將預告修正存款帳戶管理辦法，新增8類金融機構必須提高警覺的第二類帳戶態樣，包括：民眾短期內頻繁設定約定帳號、外籍人士逾期居留、開戶人手機號碼同警示帳戶手機號碼、存款帳戶連結的虛擬帳號多次被列為警示......等等，若情節重大，金融機構可直接通知臺灣高等檢察署。

金管會銀行局副局長王允中今日於例行記者會表示，將預告修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」（簡稱存款帳戶管理辦法），各界如有意見，請於刊登公報翌日起60日內，至金管會「主管法規查詢系統」網站之「草案預告」網頁內提供意見。

倘若一切順利，預估此一修正後的行政命令可於今年4月中旬實施。

第二類帳戶，金融機構主動權高

王允中解釋，第一類帳戶屬於比較不法的帳戶，包括：偽冒開戶、警示帳戶、衍生管制帳戶，金融機構對應的處置包括：結清帳戶、暫停全部交易、暫停自動化交易。

其中，警示帳戶須由警察機關通報金融機構，金融機構才能列為警示帳戶；偽冒開戶除了來自警察機關通知，金融機構自己也可以判斷；衍生管制帳戶則指，被列為警示帳戶者開立的其他帳戶。

王允中說，第二類帳戶屬於金融機構自行控管的帳戶，被列為第二類帳戶者，金融機構要馬上進行查證，且要持續監控。

強化高檢署角色，金融業可直接聯繫

另外，高檢署在推「可疑帳戶預警中心制度」，希望金融機構直接通知高檢署，因而本次修規特地增訂，第二類帳戶如有重大或急迫情形，金融機構可以直接通知高檢署，以利檢察機關及早介入調查偵辦。

金管會本次修規新增的第二類帳戶，共有8種態樣，包括：民眾短期內頻繁設定約定帳號、外籍人士逾期居留、開戶人手機號碼同警示帳戶手機號碼、存款帳戶連結的虛擬帳號多次被列為警示、客戶被通報為失蹤人口、疑涉詐騙境內金融帳戶、疑似資恐，以及銀行認定有疑似不法或顯屬異常交易之虞者。

頻繁設約定帳號，列第二類帳戶態樣

其中在頻繁設定約定帳號部分，王允中說，約定帳號的轉帳限額高於一幫帳號，「詐騙集團經常教導被害人，你就把我放到約定帳號去，錢就大筆大筆的出去了。」因此把頻繁設定約定帳號，明定為第二類帳戶的態樣。

但他也提醒，「有這樣的態樣（第二類帳戶態樣）不代表不法，銀行要進一步查證而且要持續監控看是否有不法，真有不法，必須通知司法警察機關或高檢署。」

王允中表示，金融機構若違反存款帳戶管理辦法，按「銀行法」第129條規定，最低處200萬、最高處5000萬元罰鍰。

