頻繁「噎到」別輕忽！恐是食道癌隱形前兆

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記者李鴻典／台北報導

許多民眾在進食時，若不小心「噎到」或感到胸口悶卡，常直覺認為只是「吃太快」。大千綜合醫院肝膽腸胃科朝建銘醫師提醒，吞嚥困難往往不是單純的意外，而是食道結構、動力學、甚至是早期食道癌的隱形前兆。若症狀持續超過兩週，務必提高警覺，及早就醫檢查。

朝建銘醫師呼籲，頻繁噎到非小事，早期檢查才能及早找出病因並治療。（圖／大千綜合醫院提供）

朝建銘醫師指出，臨床診斷時會先區分病人的困難是發生在「咽喉」還是「食道」。

若感覺食物下不去、卡在胸骨後方，或必須仰賴大量水分才能將食物「推」下去，這通常屬於「食道性吞嚥困難」，須高度懷疑以下三類病變：

1.結構性阻塞（如食道癌、食道狹窄）：

食道癌初期症狀不明顯，病人通常先從米飯、肉類等「固體食物」感到阻力，隨腫瘤增大，最後連流質都難以下嚥。此外，長期胃食道逆流導致黏膜反覆發炎、纖維化，也會造成管徑變窄。

2.動力功能障礙（如食道弛緩不能症）：

食道肌肉無法正常蠕動，或賁門括約肌無法放鬆，導致食物堆積，患者常伴隨劇烈胸痛、嘔吐，甚至睡覺時發生食物反流引起嗆咳。

3.鄰近器官壓迫：

如巨大的主動脈瘤、縱隔腔腫瘤或心臟擴大，由外而內壓迫食道，導致吞嚥不順。

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除了阻塞感，朝建銘醫師強調，若伴隨不明原因體重減輕、慢性貧血、非典型胸痛等症狀，可能是消化道惡性腫瘤、嚴重食道炎或食道念珠菌感染的徵兆，這些臨床併發症極易被民眾忽視。

進食時若常噎到，要留意可能是食道性吞嚥困難。AI生成圖。（圖／大千綜合醫院提供）

想要預防食道病變，應從保護黏膜開始，朝建銘醫師提供四大生活建議：

1.細嚼慢嚥：給予食道肌肉足夠的緩衝時間。

2.忌食過燙：避免高溫損傷食道上皮，降低癌變機率。

3.減少刺激：降低咖啡因或辛辣食物攝取，避免胃食道逆流加劇。

4.戒除菸酒檳榔：減少對食道黏膜的直接損傷。

朝建銘醫師呼籲，頻繁噎到絕非小事，早期發現結構性問題是挽救生命的關鍵。若吞嚥困難、疼痛症狀持續超過兩週，或合併體重下降，應盡快至肝膽腸胃科檢查，找出病因並及時治療。

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