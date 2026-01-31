頻與中國企業牽扯 福特汽車否認與小米討論在美合資電動車廠

2026年1月14日，美國密西根州底特律車展的福特汽車攤位。路透社



美國汽車製造商福特（Ford）可能有意與中國企業合作，在美國成立合資企業生產電動車，美國眾院對中競爭特別委員會日前已關切福特是否與比亞迪合作，現在《金融時報》週六（1/31）又報導福特已和中國小米集團談判。不過，福特汽車發言人很快嚴正否認報導。

路透社報導，《金融時報》週六指福特已和小米集團討論在美合資生產電動車，福特發言人特魯比（Mark Truby）很快在社群平台X上發文，「我方聲明：這則報導完全錯誤，毫無事實依據」，小米則尚未置評。

不僅被傳與小米往來，美國眾院中國特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）週三（1/28）也致函福特汽車執行長法利（Jim Farley），詢問福特汽車是否打算和中國車傷比亞迪成立合資企業，並在信中警告相關風險。

穆勒納爾信中強調：「中國近月以來已表明會把汽車供應鏈武器化，這是一個嚴重漏洞，若福特與比亞迪建立新的合作夥伴關係，只會使狀況惡化。」

穆勒納爾也關切福特汽車的電池製造廠計畫。福特擬斥資30億美元在密西根州打造電池廠，使用中國企業寧德時代（CATL）的技術來生產電池。

北美車商在電動車研發競賽上難以追上中國，且拜登政府時期推出的電動車稅務抵免補貼已經被川普政府停止，難以投入更多研發資金，只好轉而推出更便宜的車型和油電混合車。

福特去年12月曾表示，將認列195億美元的資產減記（即帳面認賠195億美元），並停產數款電動車。

美國一些主要車商和國會議員擔憂，中國政府支持的汽車和電池製造商，可能找機會進入美國設廠，危及北美車商的未來。

