頻被傳死亡訊息 羅時豐笑喊：當幫我消業障

（中央社記者洪素津台北26日電）57歲歌手羅時豐頻被傳錯誤死亡訊息，今天他和邰智源一起出席活動，邰智源笑稱要問他到底什麼時候死，羅時豐則是見怪不怪，笑喊，「就當幫我消業障」，也可以讓更多人認識羅時豐。

邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID（林柏昇）、溫妮、丘涵今天出席料理實境節目「真料理兩鍋論」宣傳記者會，6人齊聚分享節目拍攝的幕後趣事，對於首次與羅時豐合作主持，邰智源說：「羅哥可是歌神，一哥中的一哥，能跟他合作我真的是萬分期待」；話鋒一轉邰智源表示在網路上常看到羅時豐的死訊，「但是我就正在跟他一起主持節目，真是怪了，下次我要傳訊息問他什麼時候死？」

一旁的羅時豐笑稱自己習慣了，「就當幫我消業障，也順便讓更多人知道『羅時豐』三個字」。

KID則是被問到「綜藝玩很大」的夥伴、好友坤達因涉閃兵案被求刑2年8月，KID今天透露「目前還沒回歸」，自己都是錄影當天才會知道有沒有坤達，「那天去如果沒有坤達其實會有點小失望」，他私下也會傳簡訊關心對方，工作方面則沒有過問，「我到現場就是在做我的工作，現在就是我一人承擔2個人的工作。」KID也透露吳宗憲也擔心坤達，坦言少了坤達節目氣氛「陰陰的」，「但畢竟都是在工作，還是要把歡樂帶給大家。」

KID稱已經5、6年沒有主持棚內節目，也很久沒有化妝，笑說「化了就想睡覺」，自己寧願被雨水潑也不要化妝，邰智源和黃鐙輝笑說：「那外景都給你出好了」，KID笑說：「有棚內吹冷氣我還是選棚內！」工作忙碌的他，還是很注重家庭生活，深怕自己錯失孩子的成長，一定會早起接送孩子，一天才睡4小時的他會在工作途中車程補眠或釣魚時在船上睡覺，抓緊時間休息。（編輯：張銘坤）1141126