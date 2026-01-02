頻被拱交往阿Ken！安心亞鬆口感情「真實現況｣不藏了：讓彼此更好

記者蔡維歆／台北報導

安心亞2026年工作滿檔，跨年夜就在跨年晚會和觀眾、粉絲一起度過。她出道多年，始終維持令人稱羨的魔鬼身材，她受邀擔2026年1月封面人物，分享透過堅持運動與喝水，長年保持「零走樣」的體態。談及感情現況與理財觀，跟阿Ken緋聞頻傳的她大方表示，走過10年單身生活，希望未來另一半能讓彼此成為更好的人，而自認沒數字頭腦的她，則透露自己9成收入全交給媽媽負責投資。

安心亞出道多年，始終維持窈窕體態。（圖／《女人我最大》提供）

安心亞出道以來，始終維持極佳的體態，之前還挑戰體能實境節目，讓不少粉絲印象深刻。她分享運動清單，每週堅持進行2次運動，包含健身與皮拉提斯，並強調「流汗」與「喝水」的重要性，每日攝取至少2000c.c.的水分。另外，在飲食方面，她則採取彈性調整策略，雖然盡量吃原型食物，但若偶爾放縱口腹之慾，接下來幾天就會乖乖吃健康餐「還債」。另外，她也重視充足的睡眠，她表示：「我努力在午夜前入睡，在6小時的深眠中，慢慢找回身心靈的平衡。」

每回露面，安心亞的感情動態總成為焦點，她曾公開表示，自己單身10年、情路坎坷。她笑稱每年都把脫單作為目標，但現在心態有所轉變，不再設立框架，她說：「現在擇偶條件，只求兩人相處能讓彼此更好，且不要限制彼此就好。」在新的一年，安心亞分享「必勝開運法」，她會在筆記寫下新一年想完成的事，但是以「已發生」的語氣記錄，「不是『我想要』，而是『我已經擁有』」，至於準不準？她俏皮地說：「可能念力還不夠！」此外，她每天會對著鏡子喊話：「加油！妳是最棒的！」

