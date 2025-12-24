頻被點名回擊了！苗博雅嘆「惡意剪輯」：總統沒不願意執行死刑

即時中心／黃于庭報導

台北鬧區19日晚間驚傳隨機攻擊事件，造成無辜民眾3死11傷慘劇，凶嫌張文也在作案後墜樓不治。事件曝光後，死刑存廢議題再度掀起討論；而廢死立場明確的社民黨台北市議員苗博雅，過去言論也遭翻出，引來不少網友批評。對此，她則回應說，總統賴清德並沒有不願意執行死刑，同時無奈表示，不應拿著掐頭去尾、惡意剪輯的東西，挑起仇恨與對立。

北捷隨機攻擊發生後，讓許多人想起當年鄭捷於江子翠站作案，造成4死24傷。苗博雅直言，她當初就強調應該看事前預防及事中應變，如何能改進，不過可惜社會傾向將重點放在事後處罰，「事後有沒有處罰？有」，鄭捷遭判死後，非常短的時間就立刻處決。

針對「故意殺人件數與執行死刑件數圖表」，苗博雅說明，2000年到現在殺人件數呈下降趨勢，這也就是為什麼，現在與2、30年前相比，判決死刑的件數會少那麼多，因為故意殺人也少很多。

有關死刑的判決與執行，苗博雅直指，都有法定條件與程序，必須達成才能判決並執行，台灣經歷這20、30年的民主轉型，從戒嚴到解嚴。因此，當國家要剝奪人的生命時，一定要受到嚴格條件限制，避免不願意看到的冤錯假案產生。

接著，苗博雅也提到自己的觀察，其實賴清德並沒有不願意執行死刑，因為今年初就有1個全部程序都跑完的死囚，賴政府便立刻執行，「不涉及個人立場、想法，只是很客觀評論」，而目前還沒有執行的死囚，都是因為法定程序仍在進行。

另有觀眾提問，「只要有人殺人就找你，會覺得很衰？」苗博雅回應，政治人物本就該接受一切檢驗；不過，檢視不應拿著掐頭去尾、斷章取義、惡意剪輯的東西，許多仇恨及對立都是這麼被憑空挑起。

苗博雅也無奈地說，2023年參選立委時，就有人拿自己10幾年前受訪剪輯短影音，透過零碎片段批評她人神共憤、大家都怒了，「既然可以剪片，那一定有看過原始影片，為什麼不把原始影片放上網，要刻意擷取幾句話？」

最後，苗博雅強調，惡意剪輯對社會沒有貢獻，僅是在消費大家的情緒，自己可以接受批評與監督，但無法接受不存在的誤解跟仇恨，應拿真正原始的東西檢驗。她也直言，自己不回擊只是不想產生更多紛爭，導致社會裂痕增加。

