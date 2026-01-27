頻跑行程已「燒聲」！攤商送2法寶 楊瓊瓔：繼續走下去的最大動力

表態參加今年底台中市長選舉的國民黨立委楊瓊瓔今（27）日赴第五市場掃街，並透露由於這幾天拚命跑行程，聲音有點「燒聲」，不過有暖心的攤商送上潤喉茶以及八仙果，讓楊直呼窩心，並認為這份像家人般的疼惜，是她繼續走下去的最大動力。

楊瓊瓔今在臉書表示，上午到第五市場跟大家懇託，這幾天拚命跑行程，聲音其實已經有點「燒聲」了，沒想到賣八仙果的攤商大哥一聽到她沙啞的聲音，二話不說馬上遞來一杯熱熱的潤喉茶，還塞了幾顆八仙果讓她顧嗓子；楊表示，當下握著那杯溫熱的茶，真的是感受到很窩心，這份像家人一樣的疼惜，就是她不管多累、多燒聲，都要繼續走下去的最大動力！

楊瓊瓔也提到，近日正值採買年貨的高峰，市場裡擠滿熱情的人潮，而她也謝謝鄉親們一路上的加油打氣，還有好朋友特地送來龍眼乾與花生酥，祝福她今年一切都能「圓滿順利」，相信只要努力，台中一定會有「好事發生」；楊說她手裡捧著這些象徵好運的年貨與水果，感受到的不只是重量，更是大家對這座城市未來的期許。每一雙粗糙卻溫暖的手，每一句真誠的「加油」，都是最真實的民意，她也都會謹記在心。

「帶領城市前進，不需要華麗的口號，而是要靠最謙卑的態度與最務實的行動」。楊瓊瓔表示，她將帶著這份鄉親給的底氣，延續盧秀燕市長穩健的腳步，以「女力接棒」的韌性，繼續傾聽、繼續打拚，為台中打造更進步、更有感的未來。

