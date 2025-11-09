頻遇颱風+共伴效應海況差！ 想吃蟹恐傷荷包

近期接連受到颱風影響，海況不佳，肥美的螃蟹得來不易。（圖／東森新聞）





正值萬里蟹三寶產季，龜吼漁港漁夫市集湧入大量人潮，遊客都趁著周末好天氣出門搶買螃蟹。不過近期接連受到颱風影響，海況不佳，肥美的螃蟹得來不易，有民眾也覺得價格上比過去都要貴了一點。現在鳳凰颱風又持續逼近，漁民和攤商擔心，接下來又不能出海，漁獲量會受到影響。

餐桌上剝開蟹殼，蹦出滿滿新鮮蟹肉，一口接著一口，嘴巴根本停不下來。適逢秋蟹產季，再加上颱風將近，遊客把握時機來品嚐。

龜吼漁港漁夫市集，除了二樓用餐區人潮滿滿，就連一樓魚市也擠滿遊客，新鮮螃蟹、大明蝦整齊排列，民眾精挑細選，不過今年產量大減，想吃還得會挑時間。

前陣子海象不佳，漁民難以出海捕魚，如今鳳凰颱風步步近逼，勢必將發布海上警報，漁獲價格恐怕持續上漲，讓民眾荷包扛不住。遊客：「有漲，漲的還滿多的，漲一成有吧。」

遊客為了新鮮漁貨遠道而來，選購一整桌海鮮，雖然發現價格明顯上漲，但依舊抵擋不住新鮮海味。遊客：「最主要來這邊吃活，而且新鮮，有些價位可能會高一點，但大致來講還可以接受。」

對此漁民也透露，近期受到東北季風影響，北台灣浪況差，難以出海捕撈，甚至還有中國漁船不斷攪局，大量搶補，如今鳳凰颱風緊接而來，生意大受影響。

對比2024年萬里蟹三寶價格，過去小石蟳單隻100元，今年卻飆升到166元，而三點蟹也是來到一斤500元，最貴的是花蟹，一斤要價1200元，全都明顯調漲。若是颱風襲來，價格恐怕再升高。

遊客：「螃蟹今年捕獲量不多，還有一點缺，壞天氣貨源不穩定，消費者吃不到螃蟹，當然是會抱怨。」

想要大口吃蟹，卻頻頻碰上天災阻擋，遊客把握颱風前最後周末好天氣假期來品嘗。

