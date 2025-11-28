頻遭同溫層圍剿 吳怡農憶當年「十三寇」事件：不應壓制不同主張

〔記者甘孟霖／台北報導〕壯闊台灣理事長吳怡農宣布投入台北市長選戰後，抨擊大罷免等言論讓許多綠營支持者不能接受，並群起攻擊。他昨(27日)重提民進黨曾於2006年發生「十三寇」事件。他今再發文強調，不應該以團結為名，壓制不同主張。

吳怡農表示，時，提倡改革的黨內人物，被保守派透過名嘴、媒體放話追殺，試圖封鎖不同的聲音，就連副總統蕭美琴也被污蔑為「中國琴」。

他說，從政的初衷，就是希望帶來改變。對於錯誤，不論政黨，我都不會保持沈默；公共利益絕對大於黨派或個人；因此，現在重點不應該只放在「誰適合」，而是我們想為台北市「做什麼」？

吳怡農說，當年黨內被攻擊的這些人，並沒有違反基本政治價值，只是想法不同，卻被指責「砲口向內，內鬥內行、外鬥外行，是破壞泛綠團結的內奸」。我們不應該以團結為名，壓制不同的主張。否則組織(或國家)都無法進步。吵過架的人都知道，一方保持沈默不代表被說服，經常只是因為冷漠、疏遠、甚至厭惡。

吳怡農直言，我們的民主政治似乎有越來越強烈互相鄙視的文化，如果不同意見，該如何表達，才不會淪為謾罵？要怎麼持反對，才不會增加對立或仇恨，反而可以促進理解、甚至說服對方？有好的方法嗎？

他舉社會學家Arthur Brooks的三個原則，不要嘗試透過侮辱來改變別人的想法、不要假設對方的動機、善用我們的價值觀去感動而非攻擊。

他說，在與家人、朋友的爭執間，他不時以這些準則提醒自己，但坐起來絕對不容易。政治文化能更好嗎？只有嘗試改變才知道。

