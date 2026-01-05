頻遭賴瑞隆點名 柯志恩無奈：沒有講我不會選舉？

民進黨立委賴瑞隆在日前的政見會中，以及昨晚的造勢大會上，頻頻點名代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩，並批評藍白惡修《財劃法》，讓高雄損失200多億。對此，柯志恩今天（5日）反嗆，「沒講柯志恩不會選舉？」

柯志恩。（圖／中天新聞）

柯志恩今天受訪時表示，「賴瑞隆沒有講柯志恩真的是不會選舉，任何時候都要把柯志恩當作主詞來看，然後是不是又是提到財劃法？他不斷說《財劃法》讓高雄損失200億，他應該重新算一算，沒有所謂損失200億，國民黨通過的《財劃法》，也沒有所謂的首都稅3%，請不要再造謠。」

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

柯志恩指出，行政院把給地方的一般性補助款全部刪除，我們透過修法補回來，我們通過的是讓高雄市政府增加267億。她呼籲賴瑞隆，請把數字算清楚，並指 他永遠用同一個邏輯，不斷轉過來轉過去，「我覺得還是等他出線，真的成為民進黨候選人之後，我們可以針對《財劃法》辯清楚、說明白。」

