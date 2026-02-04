頻釀悲劇！陸2027年起禁止「隱藏式」車門把手 創全球首例

中國大陸將自2027年起，禁止汽車採用「隱藏式」車門把手設計，成為全球首個淘汰該設計的國家。這類設計最早由特斯拉（Tesla）引入，並被包括小米在內的多家大陸車廠採用。

去年10月四川省成都市一輛小米SU7汽車自撞後起火，但因車門打不開，導致車主被活活燒死，（圖/翻攝新浪微博）

《路透社》報導，所謂隱藏式車門把手，通常透過鑰匙遙控器、手機或按壓方式啟動。該設計因潛在安全風險，近年來在美國與大陸均受到監管機構關注。大陸工業和信息化部2日證實，根據最新發布的汽車安全技術要求，每一扇車門都必須同時配備外把手與內把手。

新規明定，機械式開門結構為強制配置，而電動把手等創新設計則可作為選配，政策同時規範，車門外把手的設置位置與操作方式，確保車輛在發生事故時仍可被順利開啟，並要求車內把手須清楚可見。

依規定，自2027年1月1日起推出的新車型，其車門把手設計須全面符合新標準，已取得核准的既有車型，則須於2029年1月1日前完成調整並納入新規範。去年10月，一名小米SU7 Ultra轎車駕駛在事故中喪生，原因之一是路過民眾無法打開車門，只能眼睜睜看著駕駛困在起火車輛內，最後喪生，事件曝光引發軒然大波。

