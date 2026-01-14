頻頻胸悶卻心電圖正常？醫示警「別被騙」再做3檢查保命

許多患者都曾有類似經驗，明明感到心跳快速、胸口悶痛，但一到醫院檢查心電圖卻完全正常，讓人懷疑是否儀器失準。台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師姜廣興指出，診間經常遇到患者抱怨心悸胸悶，檢查結果卻顯示綠燈，這並不代表身體在說謊。

一般心電圖記錄的僅是檢查當下短短數十秒的電訊號。如果患者的不適感屬於間歇性發作，就像警察巡邏剛好錯過小偷作案現場，心電圖當然捕捉不到異常。 （示意圖／Pixabay）

姜廣興醫師解釋，一般心電圖記錄的僅是檢查當下短短數十秒的電訊號。如果患者的不適感屬於間歇性發作，就像警察巡邏剛好錯過小偷作案現場，心電圖當然捕捉不到異常。他強調，心電圖只能反映檢查當下的狀態，並非保證心臟永久健康的免死金牌，臨床上仍需結合病患的症狀描述，才能做出精準判斷。

台大醫學院心臟內科教授、台灣高血壓學會理事長王宗道也曾公開示警，心電圖對於心血管疾病的診斷並非百分之百。心臟問題往往與情緒波動、熬夜疲勞或高強度運動有關，許多患者在感到不適後前往就醫，但在醫院排隊、休息的過程中，身心狀態早已趨於平穩，誘發不適的條件消失，心臟自然表現得一臉健康。

王宗道提醒，即便單次結果無礙，只要症狀反覆出現，絕對不能掉以輕心。針對長期受胸悶、心慌困擾卻查無病因的患者，醫師通常會祭出進階追蹤。專家建議，若靜態心電圖無法反映現況，可以透過24小時動態心電圖全天候監測心跳變異、運動心電圖觀察心臟在負荷增加時的耐受力，以及心臟超音波檢查心臟構造與功能是否異常。

即便單次結果無礙，只要症狀反覆出現，絕對不能掉以輕心。針對長期受胸悶、心慌困擾卻查無病因的患者，醫師通常會祭出進階追蹤。 （示意圖／Pixabay）

醫師指出，這些檢查能觀察心臟在日常活動或運動負荷下的即時反應，補足單次靜態檢查的死角。除了依賴精密儀器，患者的自述更是破案關鍵。醫師提醒，就診時若能清楚交代發作頻率與時間點、是否與情緒緊張或運動有關，以及什麼姿勢或動作能緩解不適，診斷準確率將大幅提升。

專家呼籲，面對反覆發作的心慌與胸悶，比起過度恐慌，更應學會看對時機、找對檢查。與醫師充分溝通，才能在關鍵時刻抓出潛伏的心臟危機。

