頻頻被蹭？鄭麗文反嗆綠營議員：怎麼不去跟賴清德合照

鄭麗文今赴台北市議會參加黨慶。（邱芊攝）

民進黨北市議員洪健益近日在街頭掛上「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」的看板，稱這不是挑釁，而是要提醒大家，鄭麗文掌舵的國民黨，全面迎合大陸統戰，台北市長蔣萬安若持續沉默就是一丘之貉。國民黨主席鄭麗文30日回應，民進黨的議員非常有趣，為了要選議員都來蹭台北市長蔣萬安、鄭麗文，怎麼不去跟賴清德總統合照呢？更喊話「萊爾校長，你要好好檢討一下了。」

鄭麗文今赴台北市議會參加黨慶，她說民進黨的議員都非常有趣，為了要選議員來蹭蔣萬安、鄭麗文，怎麼不去跟賴總統合照呢？「萊爾校長，你要好好檢討一下了，好像你的出現並沒有辦法幫助你的議員們」，民進黨應該好好去檢討。

