一顆包要做200小時？FENDI 2026春夏Peekaboo亮片、水晶、貂毛全上場，打開秒懂為何爆紅18年

（圖／品牌提供）

如果說春夏換包是一種儀式，那今年最值得被「翻牌」的絕對是FENDI 的 Peekaboo。這款從2008年一路紅到現在的經典包型，在2026春夏系列中再度升級，不靠誇張外型博版面，而是用「打開那一刻」讓人徹底淪陷。因為Peekaboo 最迷人的地方，從來不是外表，而是它那種低調到最後一秒才亮出底牌的內在美，果然是時尚圈最會玩捉迷藏遊戲，沒有之一！

（圖／品牌提供）





Peekaboo 這個名字本身就充滿童趣，來自孩子們最熟悉的「peek-a-boo, I see you」（躲貓貓，我看見你了），而 FENDI 把這份幽默感變成設計語言。乍看之下，是一顆線條俐落、比例完美的極簡包款；但只要輕轉鎖扣，經典的弧形「微笑」線條悄然展開，內在世界立刻現身。這一刻，才是真正屬於Peekaboo 的高光時刻。

（圖／品牌提供）

在 2026 春夏系列中，Peekaboo回歸品牌核心精神：大膽卻優雅、玩心與工藝並存。外在依舊克制，內在卻毫不保留地華麗。亮片、珠飾、鉚釘與水晶，在包內交織出宛如珠寶盒般的驚喜景致，而且每一處裝飾，全部出自 FENDI 頂尖工匠之手。這不是機器能複製的美，而是用時間堆疊出來的奢華。

（圖／品牌提供）





最吸睛的，莫過於本季多款亮片工藝 Peekaboo。每一只都需要超過 40 小時純手工製作。桃花心木棕色包款的內裡，閃耀著深邃又神秘的紫色亮片；另一款則以不對稱的土耳其藍與修長綠色亮片交錯排列，動感十足，開包瞬間就像舞台燈光全亮。這些亮片不是隨意鋪陳，而是經過精密設計的節奏與層次，讓包袋本身成為一件會呼吸的藝術品。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

如果你偏愛更春夏的氛圍，陽光黃色 Peekaboo 會是完美選擇。包內點綴立體花朵鉚釘，化作多彩馬賽克般的裝飾，彷彿把整個花園藏進包裡。而另一款桃花心木棕色 Peekaboo，則在內部以水晶花卉圖案呈現，細緻程度宛如高級珠寶，低調卻極其迷人。

（圖／品牌提供）





真正站上工藝巔峰的，是那款粉色貂毛 Peekaboo。包身覆滿全手工縫製的多彩珠繡，以抽象花卉圖案鋪陳，繁麗卻不失優雅，整個製作過程耗時超過 200 小時。這不只是一只包，而是 FENDI 對材質、工藝與美感極限的全面展示。

（圖／品牌提供）





