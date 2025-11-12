一顆大石頭放海邊？台東南迴藝術季作品挨批「有看沒懂」

南迴藝術季位於大鳥遊憩區的作品「大地之母」。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府文化處今年辦南迴藝術季僅兩件作品，縣議員翁麗吟質疑設在大鳥遊憩區的「大石頭」擺在海邊「有看沒有懂」，金峰鄉正興村入口的則像一般涼亭，周遭還雜亂無章，讓人難以感受到是藝術品。處長李吉崇允諾加強標示及維護管理。

翁麗吟說，位於大鳥休憩區的作品對一般路過遊客而言，僅是一塊「大石頭」，一個大石頭佇立在海邊是很漂亮，但看不出是何種內涵，想看解說牌，文字已模糊不清。她認為，藝術家的思維與民眾不同，若缺乏清楚的解說，將大大降低遊客造訪的意願和對作品的理解。

李吉崇說，這作品是「大地之母」，由外籍藝術家與部落創作，內部含有衝浪板等廢棄物，有人類包容形形色色垃圾的意味，另種意象則是排灣族神話百步蛇成為老鷹，他承諾將再研擬方式，讓參觀民眾能夠理解作品的含義。

翁麗吟揭露位於金峰鄉正興社區的作品「成為山的形狀」存在環境維護不當的問題。她指出，該作品外觀看起來就是涼亭，一般遊客看到，不會特別走進去，更嚴重的是，作品周邊卻顯得雜亂，堆積著枯枝和廢棄物，還有停放怪手，會讓人誤以為作品還在施工中。

李吉崇表示，有與社區合作維護管理和定期巡視機制，但面對環境雜亂的現況，他承諾將會立即了解狀況，並與公所協調，對場地維護部分進行修正與加強。

翁麗吟呼籲文化處，在推動南迴藝術季時，不應只重創作的當下，更要落實作品內涵的教育解說和長遠的環境維護，以確保公共藝術的品質與台東的觀光品牌價值。

