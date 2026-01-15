一顆大頭菜變出整桌菜 排骨湯暖胃、快炒成白飯小偷

每年11月至隔年4月正值大頭菜的盛產季節，這種又名「結頭菜」的蔬菜不僅口感清甜脆口，更富含豐富營養。農業部農糧署指出，大頭菜是由野生甘藍變種而來的結球甘藍俗稱，其如皮球般肥大的莖部含有大量的膳食纖維、礦物質及維生素。為了讓民眾能充分發揮大頭菜的美味，農糧署特別推薦「大頭菜四吃」，從涼拌到燜飯，簡單步驟就能變化出多元風味。

大頭菜因其獨特的組織結構，無論是生食或熟煮都能呈現截然不同的口感。農糧署建議，若想要品嚐清爽風味，可嘗試「涼拌」作法，將大頭菜鹽醃後瀝乾水分，加入醋、辣椒及香油調味冷藏，即成酸辣開胃的配菜。

對於喜愛熱食的民眾，「煮湯」則是另一種極佳選擇，搭配排骨或貢丸並輔以薄鹽調味，起鍋前撒上香菜點綴，大頭菜吸收湯汁精華後口感鬆軟綿密，暖心又好喝。

除了常見的菜餚，大頭菜還能化身為主食。想品嘗懷舊好滋味，可將大頭菜煮成「燜飯」，將大頭菜與白米及爆香後的蝦米、菇類、肉絲拌炒，再放入電鍋燜煮，能讓整鍋飯充滿豐富的層次感與營養。

若想追求配飯的鹹香感，「快炒」則是首選，將大頭菜搭配肉絲及青蔥，先以小火燜出水分再轉大火快炒，能鎖住大頭菜的滑溜與爽脆，是最佳的「白飯小偷」。

