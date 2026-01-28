一顆抵兩公斤鮭魚 全球蝦紅素霸主BGG

BGG採用「高原自主養殖 — 全密閉生產 — 全球化倉儲 — 穩定交付」的全自主產業鏈。（圖/BGG提供）

隨著 3C 科技全面滲透生活，手機與電腦已成為現代人標準配備，隨之而來的是日益加劇的視覺負擔。因此，被譽為「超級維生素」的 蝦紅素 （Astaxanthin），成為近年保健市場的明星成分。然而，並非所有蝦紅素都具備同等價值，國際大品牌爭相指定合作的 BGG「AstaZine® 蝦紅素」，正是全球產業標竿。





穿越屏障的「抗氧化之王」





在眾多營養素中，蝦紅素之所以能摘下「抗氧化之王」桂冠，關鍵在於驚人的防護數據。科學研究顯示，蝦紅素的保護力約為維生素 C 的 6000 倍、輔酶 Q10 的 800 倍，甚至是維生素 E 的 550 倍。

但真正的關鍵不僅是「強度」，更在於「深度」。蝦紅素擁有獨特分子結構，能與人體細胞膜完美匹配，不僅如守門員般保護細胞外層，更能橫跨細胞膜，深入內部進行全方位「跨膜防護」。此外，它也是極少數能順利通過人體精密屏障（如血腦屏障、血眼屏障）的成分，能深入一般營養素難以抵達的核心區域。





打破「食補」的迷思





許多人誤以為靠吃鮭魚、蝦子就能補充，但事實上，人體無法自行合成蝦紅素，且自然食物中含量極低。數據顯示，若要攝取一顆標準膠囊（約 12mg）的蝦紅素劑量，需食用多達 2 公斤的鮭魚。在現代忙碌生活中，依靠高純度、高效率的萃取補充品，已成為更符合效益的健康投資。





全球領先的養殖、萃取技術





既然仰賴萃取，原料的「出身」便決定品質高下。BGG 研發總監張培楠表示，作為全球蝦紅素供應鏈龍頭，BGG 選擇雲南石林高原建置基地，年產蝦紅素純品 10 噸，遠銷 30 多國。同時完成 5 項國際臨床研究，成果發表於 8 篇國際專業期刊，用「臨床驗證 + 專利技術」雙重背書，更獲得國內外蝦紅素授權專利7項，同時正在申請中的蝦紅素專利6項，讓產品功效有科學依據、品質無懸念。





張培楠進一步強調，BGG 更以「技術」築起護城河。不同於傳統露天養殖易混入雜質，BGG 採用「高原自主養殖 — 全密閉生產 — 全球化倉儲 — 穩定交付」的全自主產業鏈，從藻種篩選到成品出庫，每一環皆由 BGG 直接掌控，從源頭杜絕污染與品質波動。





定義業界標竿 落實企業責任





BGG 不僅是生產商，更是國家《蝦紅素油》商務標準起草單位。張培楠表示，其原料更通過美國 NDI（新膳食成分）與歐盟 Novel Food 嚴格註冊，意謂著無論安全性或活性穩定度，皆符合全球最高標準。





同時，張培楠指出，BGG 堅持生物固碳理念，以綠色永續模式發展，是業界兼具「規模實力」與「社會責任」的品牌；更開放雲南石林基地供全球客戶溯源，支持現場拍攝。BGG既有全球領先的規模與技術，又有貫穿全鏈的品質與責任，讓含有「AstaZine® 蝦紅素」的相關產品都能成為「品牌實力的活名片」。