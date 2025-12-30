一顆球玩半天 練習專注手眼協調

慈濟雲林聯絡處長照C據點，有20多位學員，平均年紀80歲，加起來年紀快要2千歲。這裡也一個課程，叫做專注球，比乒乓球大一點點，能玩出很多花樣，阿公阿媽們玩的時候，要很專注，眼睛盯著球跑，手眼要協調，剛開始球老是掉在地上，但透過練習，阿公阿媽們現在都很厲害了，反應超快，玩遊戲還能運動，激發腦力，難怪大家都活力十足。

專注球這堂課是長輩們最喜歡的專注球，阿公阿媽們眼睛緊盯著球跑。老師指令，連續挑戰拋球20次，這位阿媽很厲害。小小一顆球，很多種玩法，挑戰阿公阿媽們的手眼協調能力。

長照班學員 莊安吉：「就是要我們腦部的退化減緩，還有我們手部跟腦部的配合，也是很重要的。」

長照班學員 李寶貴：「球要拋上去時候，要注意才接得到 ，(要專心) 要專心。」

慈濟志工 李菲瑜：「長輩們學會專注 手腦並用，在這個過程當中，看到他們一一地克服困難，然後從中得到一個啟發 。」

雲林聯絡處長照C據點，有20多位學員，平均年齡80歲，課程豐富有趣，阿公阿媽很喜歡來上課，千歲團越動越健康。

